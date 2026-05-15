Hilary Duff geeft het rode badpak een nieuwe look met een silhouet geïnspireerd op vintage chic.

Fabienne Ba.
@hilaryduff / Instagram

De Amerikaanse actrice en singer-songwriter Hilary Duff siert de pagina's van Sports Illustrated Swimsuit, een van Amerika's toonaangevende sporttijdschriften. De fotoshoot, gemaakt door Kat Irlin op de Turks- en Caicoseilanden, leverde een stralende prestatie op, waarbij één foto in het bijzonder haar fans direct in vervoering bracht.

Haar eerste fotoshoot voor Sports Illustrated Swimsuit.

Voor haar eerste verschijning in Sports Illustrated Swimsuit poseerde Hilary Duff in South Caicos, op de Turks- en Caicoseilanden. De foto's werden gemaakt door Kat Irlin voor de editie van 2026. De fotoshoot omvatte verschillende outfits, maar het rode badpak met de opdruk 'Vitamine A' trok de meeste aandacht.

Een vintage en zonnige uitstraling

Hilary Duff droeg een felrood badpak van Vitamin A met een diepe decolleté en dunne bandjes. Op een van de foto's van de shoot glijdt een van de bandjes op natuurlijke wijze van haar schouder terwijl ze lacht – een spontaan moment dat de foto een charme geeft die zelfs de meest geënsceneerde pose niet zou kunnen evenaren. Haar goudbruine huid, zongebruinde blonde haar en vrolijke uitdrukking maakten het plaatje compleet en riepen de sfeer van een droomvakantie op.

De hele fotoshoot speelt in op een retro en zonnige esthetiek – verwijzingen naar de jaren 50 en de Amerikaanse strandchic – die Hilary Duff met het grootste gemak belichaamde. Het rode badpak, ergens tussen pin-up en modern, past perfect in de trend van vintage badpakken die de afgelopen twee seizoenen de strandmode domineerden. Verre van minimalistisch of overdadig, is het een kledingstuk dat niets meer nodig heeft dan zonneschijn om tot leven te komen.

"Lang leve Koningin Hilary!"

Zodra Sports Illustrated Swimsuit het bericht publiceerde, stroomden de reacties van fans binnen. "Lang leve koningin Hilary!" schreef iemand. Een ander vatte het treffend samen: "Op de een of andere manier wordt elke versie van haar iconischer." Deze reacties weerspiegelen hoe het publiek de ontwikkeling van de actrice ziet: een vrouw wiens imago en zelfvertrouwen met de tijd lijken te groeien, in plaats van andersom.

Een actrice in volle bloei.

Deze fotoshoot voor Sports Illustrated vindt plaats tijdens een bijzonder drukke lente voor Hilary Duff. Ze is momenteel op tournee met haar "Lucky Me Tour" ter promotie van haar zesde album "Luck... or Something", dat in februari 2026 verschijnt. Haar muzikale comeback en nu deze verschijning in een van de meest iconische publicaties in de Amerikaanse popcultuur markeren een nieuw tijdperk – assertiever, vrijer en zichtbaar meer voldaan dan ooit.

Een afgeschoten bandje, een lachbui en de zon in haar haar – Hilary Duff had niet veel nodig voor een succesvolle entree in Sports Illustrated Swimsuit. De foto sprak voor zich: ze is precies waar ze thuishoort.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
