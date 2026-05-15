Charli D'Amelio kiest voor een "gedurfde" stijl: een kanten minijurk.

De Amerikaanse social media-ster Charli D'Amelio plaatst nooit iets zonder dat het meteen een evenement wordt. Haar recente Instagram-carrousel, met als simpel onderschrift "hier en daar", combineerde verschillende outfits en momenten - het was een blauw kanten minijurkje dat vanaf de allereerste foto de show stal.

De gelaagde blauwe minijurk, een item uit de post.

Op de eerste foto draagt Charli D'Amelio een kort blauw minijurkje met een diepe decolleté. Een zwarte tas, die ze vlak bij haar heup draagt, maakt de look compleet en zorgt voor een opvallend kleurcontrast tussen het blauw en zwart. De jurk, die ergens tussen kant en een avondjurk in zit, illustreert perfect de stijl die ze de afgelopen maanden heeft uitgeprobeerd. Ze draagt haar haar in een strakke, hoge paardenstaart en heeft een subtiele make-up: strakke wenkbrauwen, een dun lijntje eyeliner en nude lippen. Een minimalistische beautykeuze waardoor de jurk alle aandacht trekt.

Dolblije fans, veelzeggende cijfers

Met 50 miljoen Instagram-volgers genereert elke post van Charli D'Amelio binnen enkele minuten duizenden reacties. Deze carrousel was daarop geen uitzondering: enthousiaste reacties, massale saves en shares zorgden ervoor dat de afbeeldingen van haar feed snel de mode- en lifestylegemeenschappen bereikten. De jonge vrouw bewijst keer op keer dat haar invloed veel verder reikt dan het TikTok-universum waarin ze haar carrière heeft opgebouwd.

Een evoluerende esthetiek

Charli D'Amelio, een voormalige TikTok-ster die op 15-jarige leeftijd beroemd werd met haar dansvideo's, heeft geleidelijk aan een meer uitgesproken mode-identiteit opgebouwd. De afgelopen maanden heeft ze verschillende looks laten zien waarin ze speelt met kant, laagjes en verzadigde kleuren – een consistente stijlrichting die haar steeds meer onderscheidt van de 'casual' look waarmee ze aanvankelijk beroemd werd. Deze carrousel is daar het meest recente voorbeeld van.

Een blauw kanten minijurkje, een paardenstaart en een onderschrift van twee woorden: Charli D'Amelio bewijst eens te meer dat de simpelste posts soms het meest effectief zijn. Ze blijft haar eigen stijl definiëren.