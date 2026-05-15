In Cannes brengt Diane Kruger een accessoire dat lange tijd discreet is gebleven weer onder de aandacht.

Diane Kruger verscheen onlangs op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) voor de vertoning van de film "Fatherland". De Duitse actrice, een vaste gast in Cannes, koos voor een opvallend elegante outfit. Naast de geborduurde jurk was het vooral één accessoire dat de aandacht trok: een lange, dennengroene cape, die ze meesterlijk over haar schouder drapeerde. Een detail dat allesbehalve toevallig was en dat zomaar de grootste trend van het seizoen zou kunnen inluiden.

Een gouden en asymmetrische look

Om de vierentwintig treden van het Palais des Festivals te beklimmen, koos Diane Kruger voor een goudkleurige, asymmetrische jurk – kort aan de ene kant en lang aan de andere – gemaakt van een zijdeachtige stof versierd met delicate bloemenborduursels. Een verfijnd, bijna kostbaar stuk, maar het was het centrale accessoire dat de look compleet maakte: een lange, dennengroene cape, om de nek gebonden en over één schouder gedrapeerd.

Deze gewaagde keuze transformeert een 'klassiek' silhouet direct in een spectaculaire verschijning. Wat schoenen betreft, verving de actrice de dijhoge laarzen die op de catwalk te zien waren door elegante sandalen met hakken die bij haar jurk pasten. Haar gevlochten kapsel en sieraden van Tiffany & Co. maakten de look compleet, in een bijna middeleeuwse, moderne stijl.

De cape, het modeaccessoire dat een sterke comeback maakt.

De keuze van Diane Kruger voor dit ensemble is geen toeval. De cape, lange tijd verbannen naar de koudere maanden, maakt een grote comeback in de huidige collecties. Hij was te zien bij talloze shows van ontwerpers voor de herfst/winter 2026-2027, in verschillende vormen: lang en statig, kort en gestructureerd, van fluweel, wol of chiffon. Deze trend wordt gedreven door een collectief verlangen naar gedurfde, theatrale kledingstukken die een outfit direct transformeren.

Door het te dragen in Cannes, een van 's werelds meest bekeken modeshows, geeft Diane Kruger het onschatbare exposure. Deze aandacht zou genoeg kunnen zijn om het enthousiasme voor dit accessoire, dat zich ergens tussen kledingstuk en statement piece bevindt, permanent nieuw leven in te blazen.

Een welkome verschijning op een dag vol hoogtepunten.

Deze verschijning op de rode loper maakte deel uit van een bijzonder bewogen derde dag van het festival. Samen met de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore, die die dag voor de derde keer in Cannes aanwezig was, trok Diane Kruger veel aandacht van de fotografen. De vertoning van de film "Fatherland", een drama dat meedong naar een prijs, gaf de avond een sterke filmische dimensie.

De esthetische keuzes van Diane Kruger ontgingen de toeschouwers evenmin: tussen de dennengroene cape, het bloemenborduurwerk en het gevlochten kapsel zagen sommigen een mogelijke verwijzing naar de wereld van "The Lord of the Rings". Een bijzonder toepasselijke referentie, aangezien regisseur Peter Jackson dit jaar de ere-Palme d'Or van het festival ontving. Of deze inspiratie nu opzettelijk was of puur toeval, het resultaat is unaniem geprezen. Diane Kruger, winnares van de Cannes-prijs voor Beste Actrice voor "In the Fade" in 2017, bevestigt hiermee opnieuw haar status als een onmisbaar mode-icoon op de Croisette.

Met deze geborduurde jurk en spectaculaire cape maakte Diane Kruger een van de meest opvallende verschijningen aan het begin van Cannes 2026. Maar naast de look is het vooral een accessoire dat ze terugbrengt naar de voorgrond van de modewereld: de cape, die lange tijd in de vergetelheid was geraakt, en die we de komende maanden ongetwijfeld vaker zullen zien.