"Met de jaren wordt ze alleen maar mooier": op 57-jarige leeftijd betovert Gillian Anderson in een met kralen versierde witte jurk.

De Amerikaanse actrice Gillian Anderson verscheen onlangs op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) voor de vertoning van "The Life of a Woman", een nieuwe dramedy geregisseerd door de Franse actrice en regisseur Charline Bourgeois-Tacquet. Als toonaangevend figuur in zowel de mode- als de filmwereld, betoverde ze de aanwezigen in een statige, met kralen versierde witte jurk. Haar verschijning werd direct online geprezen, waarbij iedereen het erover eens was dat de actrice straalde.

Een sculpturale jurk, ergens tussen minimalisme en precisie.

Voor haar langverwachte verschijning op de Croisette koos Gillian Anderson voor een witte jurk met grafische lijnen en een architectonische draperie. Het ontwerp, van een vooraanstaand Italiaans modehuis, was voorzien van minutieus borduurwerk met parels en strass-steentjes verspreid over het lijfje, wat een bijna juweelachtig effect creëerde. De asymmetrische halslijn gaf structuur aan het silhouet, terwijl een kleine, ton-sur-ton strik aan de voorkant van de jurk – die ook aan de achterkant, waar de bandjes elkaar kruisen, terugkwam – een vleugje rock-'n-roll aan de look toevoegde.

De actrice droeg diamanten sieraden in haar oren en om haar nek. Haar golvende krullen waren in een hoge paardenstaart gebonden en haar make-up, licht en subtiel, benadrukte eenvoud. Deze verfijnde aanpak zorgde ervoor dat de haute couture volledig tot zijn recht kwam.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Pixie Tenenbaum (@pixietenenbaum)

Een dag gewijd aan mode.

Deze avondoptreden op het filmfestival van Cannes maakte deel uit van een bijzonder drukke dag voor Gillian Anderson. Eerder die middag had de actrice iedereen op de Croisette al verrast met lang, ultra-krullend blond haar, geïnspireerd op de kapsels uit de jaren 80. Een stralende look, gecombineerd met een beige jurk met bloemenprint in een uitgesproken retrostijl.

Gillian Anderson, een vaste gast op het Filmfestival van Cannes en een trouwe klant van diverse grote Italiaanse modehuizen, heeft al meerdere seizoenen een bijzondere band met de catwalk. Afgelopen maart sloot ze een van de meest verwachte shows van de Parijse Fashion Week af, waarmee ze haar status als mode-icoon én actrice bevestigde. Deze dubbele identiteit – als veeleisende actrice en invloedrijke stijlicoon – geeft haar een unieke uitstraling op grote filmevenementen.

Een verschijning die een golf van reacties teweegbracht.

Onder de modetijdschriften die aan haar verschijning zijn gewijd, stromen de reacties van internetgebruikers binnen. "Ze wordt met de jaren alleen maar mooier" , "Magnifiek als altijd" , "Een waar icoon" ... deze reacties, talrijk en unaniem lovend, onderstrepen hoezeer de actrice vandaag de dag een bepaalde vorm van elegantie belichaamt, bevrijd van de beperkingen die aan leeftijd verbonden zijn.

Dit standpunt is Gillian Anderson zelf zeker niet vreemd. De actrice, bekend om haar feministische opvattingen, zegt al jaren dat "je leeftijd accepteren betekent dat je weigert te verdwijnen". Deze filosofie verbindt haar met andere figuren in de filmwereld, zoals de Amerikaanse actrice en model Brooke Shields, de Amerikaanse actrice Sharon Stone en de Amerikaanse actrice en producent Jane Fonda – allen op hun eigen manier toegewijd aan de strijd om ervoor te zorgen dat vrouwen boven de vijftig niet langer onzichtbaar worden gemaakt door de industrie. Met elk optreden in Cannes bewijst Gillian Anderson dat mode en film ook na je veertigste nog de mooiste verhalen kunnen vertellen.

Met haar met kralen versierde witte jurk en perfecte, zelfverzekerde uitstraling zorgde Gillian Anderson voor een van de meest opvallende mode-momenten van de derde dag van het Filmfestival van Cannes 2026. Naast de look zelf, herinnerde haar verschijning ons aan een vaak vergeten waarheid: uitstraling vervaagt niet met de leeftijd, maar wordt alleen maar sterker. Een les in stijl, maar ook in zelfvertrouwen, die velen zich nog lang na de Croisette zullen herinneren.