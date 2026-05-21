"Ik heb mijn leven verwoest": Deze countryzangeres onthult dat ze vanaf de eerste avond spijt had van haar huwelijk.

Julia P.
@carlypearce / Instagram

De Amerikaanse countryzangeres en songwriter Carly Pearce gaf een openhartig interview in de podcast "The Person Who Believed in Me ", gepresenteerd door journalist David Begnaud. Ze sprak openlijk over haar korte huwelijk met de Amerikaanse countryzanger en songwriter Michael Ray, dat begon in oktober 2019 en eindigde in een scheiding in juni 2020, slechts acht maanden later.

Een besef dat ontstond op de avond van de bruiloft.

De kern van haar getuigenis is een krachtige onthulling: Carly Pearce verklaart dat ze al op de avond van de ceremonie wist dat haar huwelijk niet zou werken. "Soms weet je gewoon dat er iets niet klopt. Ik denk dat iedereen in mijn omgeving wist dat ik een grote fout had gemaakt," vertrouwt ze toe. Op de vraag waarom ze toch met de bruiloft is doorgegaan, legt ze uit dat ze veel te laat een andere kant van haar ex-man ontdekte.

Een scheiding geaccepteerd ondanks de druk.

Met opmerkelijke helderheid legt Carly Pearce uit dat ze weigerde in dit schijnhuwelijk te blijven. "Ik bleef niet omdat de maatschappij dat van me verwachtte. Ik bleef niet omdat ik een publiek figuur was. Ik was er klaar mee," zegt ze. En ze voegt er met ontwapenende kracht aan toe: "Ik besefte al snel dat ik dit niet verdiende, en ik heb mijn leven verwoest om eruit te komen." Een uitspraak waar ze volledig achter staat.

Muziek als uitlaatklep

Om deze periode door te komen, zocht Carly Pearce troost in haar kunst. In 2021 bracht ze het album "29" uit, waarop zes nummers rechtstreeks ingaan op de nasleep van haar scheiding. "Ik ben niet zo goed in communiceren in het dagelijks leven. Dus schreef ik zes zeer intense nummers over dit verhaal," legt ze uit. Tot haar verrassing vonden deze nummers weerklank bij een breed publiek, wat aantoonde dat het ook het verhaal van vele anderen was.

Door middel van dit getuigenis biedt Carly Pearce een zeldzaam en genuanceerd perspectief. Door deze fasen van haar leven openbaar te maken, draagt ze bij aan het openen van het gesprek over complexe persoonlijke levenspaden.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
In Miami zorgt deze voormalige tennisster voor opschudding met haar zomerfoto's.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In Miami zorgt deze voormalige tennisster voor opschudding met haar zomerfoto's.

De voormalige Canadese tennisster Eugenie Bouchard deelde vanuit Miami een reeks zonovergoten foto's op haar Instagram-account, wat direct...

Na de geboorte van haar dochter deelt Hailee Steinfeld haar reflecties over de periode na de bevalling.

Enkele weken na de geboorte van haar eerste dochter besloot de Amerikaanse actrice Hailee Steinfeld openhartig te vertellen...

"De mooiste van het festival": dit model betovert Cannes met een minimalistische look.

Het Franse model en actrice Thylane Blondeau maakte een opvallende verschijning op de rode loper van het 79e...

In een lange rode jurk trok Adriana Karembeu alle ogen naar zich toe op de rode loper.

Het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) was bijzonder levendig dankzij de vertoning buiten competitie van "The...

In een gouden jurk schittert Ester Expósito op het filmfestival van Cannes.

Ester Expósito, de Spaanse actrice en model die bekend is van haar rol als Carla Rosón Caleruega in...

In Mexico showt Zara Larsson haar figuur in een outfit met pailletten.

De Zweedse singer-songwriter Zara Larsson deelde een reeks kleurrijke en zonnige foto's op Instagram, genomen tijdens haar recente...