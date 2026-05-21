"Ik heb mijn leven verwoest": Deze countryzangeres onthult dat ze vanaf de eerste avond spijt had van haar huwelijk.

De Amerikaanse countryzangeres en songwriter Carly Pearce gaf een openhartig interview in de podcast "The Person Who Believed in Me ", gepresenteerd door journalist David Begnaud. Ze sprak openlijk over haar korte huwelijk met de Amerikaanse countryzanger en songwriter Michael Ray, dat begon in oktober 2019 en eindigde in een scheiding in juni 2020, slechts acht maanden later.

Een besef dat ontstond op de avond van de bruiloft.

De kern van haar getuigenis is een krachtige onthulling: Carly Pearce verklaart dat ze al op de avond van de ceremonie wist dat haar huwelijk niet zou werken. "Soms weet je gewoon dat er iets niet klopt. Ik denk dat iedereen in mijn omgeving wist dat ik een grote fout had gemaakt," vertrouwt ze toe. Op de vraag waarom ze toch met de bruiloft is doorgegaan, legt ze uit dat ze veel te laat een andere kant van haar ex-man ontdekte.

Een scheiding geaccepteerd ondanks de druk.

Met opmerkelijke helderheid legt Carly Pearce uit dat ze weigerde in dit schijnhuwelijk te blijven. "Ik bleef niet omdat de maatschappij dat van me verwachtte. Ik bleef niet omdat ik een publiek figuur was. Ik was er klaar mee," zegt ze. En ze voegt er met ontwapenende kracht aan toe: "Ik besefte al snel dat ik dit niet verdiende, en ik heb mijn leven verwoest om eruit te komen." Een uitspraak waar ze volledig achter staat.

Muziek als uitlaatklep

Om deze periode door te komen, zocht Carly Pearce troost in haar kunst. In 2021 bracht ze het album "29" uit, waarop zes nummers rechtstreeks ingaan op de nasleep van haar scheiding. "Ik ben niet zo goed in communiceren in het dagelijks leven. Dus schreef ik zes zeer intense nummers over dit verhaal," legt ze uit. Tot haar verrassing vonden deze nummers weerklank bij een breed publiek, wat aantoonde dat het ook het verhaal van vele anderen was.

Door middel van dit getuigenis biedt Carly Pearce een zeldzaam en genuanceerd perspectief. Door deze fasen van haar leven openbaar te maken, draagt ze bij aan het openen van het gesprek over complexe persoonlijke levenspaden.