Op het strand brengt deze Britse actrice een belangrijke trend voor de zomer van 2026 terug.

Een recent gedeelde Instagramfoto zorgt voor veel ophef: die van de Britse actrice van Indiase afkomst, Simone Ashley, gefotografeerd op het strand, lijkt in haar eentje de meest herkenbare trend van de zomer van 2026 te bevestigen. Op de foto draagt ze een beige en crèmekleurig ruitpatroon met dunne rode en zwarte strepen – een iconische print uit de Britse garderobe die dit seizoen een sterke comeback maakt.

Een iconische Britse print

Het ruitpatroon dat Simone Ashley draagt, is geïnspireerd op een rijke Britse stijltraditie. De rasterachtige structuur, uitgevoerd in een warm kleurenpalet van beige en bruin, aangevuld met rode en zwarte accenten, verwijst naar een eeuwenoud textielerfgoed dat door de grote Britse modehuizen in ere is gehouden. Dit patroon is verre van ouderwets en beleeft deze zomer een ware renaissance, omarmd door een nieuwe generatie bekende persoonlijkheden die het op een meer eigentijdse en ontspannen manier dragen. Het "Burberry-achtige" ruitpatroon wordt zo het symbool van een zekere verfijning, op het kruispunt van classicisme en moderniteit.

Een stralende en filmische uitstraling

Op de bewuste foto ligt Simone Ashley op het zand, haar natte haar naar achteren gekamd, in een eenvoud die de grafische rijkdom van de afdruk benadrukt. Haar huid, bedekt met zandkristallen, haar minimalistische make-up en de natuurlijke gloed van de zon creëren een bijna filmisch beeld, dat doet denken aan modefotografie uit de jaren 70. Een verfijnde compositie, waarbij de afdruk op zichzelf de volledige stilistische betekenis van het beeld draagt.

Een veelgeprezen trend

Simone Ashley is niet de enige die deze zomertrend omarmt. De Britse zangeres PinkPantheress, een andere rijzende ster in de Britse cultuurscene, is de afgelopen maanden ook gespot met deze "Burberry-achtige" ruitprint. Door hun vergelijkbare stijlkeuzes dragen beide artiesten bij aan de heropleving van deze print als een belangrijk element in de zomergarderobe van 2026.

Op sociale media en in tijdschriften duiken beige en crèmekleurige geruite items "in Burberry-stijl" overal op: jurken, sjaals, tassen, accessoires en strandkleding. Deze trend is aantrekkelijk omdat hij direct Britse elegantie oproept en tegelijkertijd perfect past bij het lichte, zonnige weer van dit seizoen.

Met deze schitterende foto bevestigt Simone Ashley op briljante wijze dat de kenmerkende ruitprint van Britse modehuizen zich vestigt als dé modetrend van zomer 2026. Een oogverblindend bewijs dat mode erfgoed en moderniteit in één beweging kan verenigen.