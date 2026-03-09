Deze Zuid-Afrikaanse zangeres geeft, gekleed in een korsetjurk, een nieuwe interpretatie aan een iconisch mode-item.

Tyla, de opkomende Zuid-Afrikaanse zangeres, trok onlangs de aandacht tijdens de Parijse Fashion Week door een legendarisch mode-icoon op gedurfde wijze opnieuw te interpreteren.

In een kegelvormige korsetjurk, een duidelijke hommage aan Gaultier.

Tijdens de Jean-Paul Gaultier herfst/winter 2026/2027 show maakte Tyla een opvallende entree op de eerste rij, in de iconische zwarte korsetjurk van het modehuis. Deze gestructureerde en sculpturale jurk accentueerde haar taille en creëerde een iconisch zandloperfiguur, terwijl de cirkelvormige satijnen rok, die vanaf de knieën uitliep, voor extra zwier en volume zorgde. De outfit, compleet gemaakt met puntige zwarte pumps, een witte kanten choker en delicate sieraden, combineerde retro elegantie met chique moderniteit.

Tyla bij de Jean Paul Gaultier AW26 show. pic.twitter.com/oBv6yGLu6F — linda (@itgirlbackup) 8 maart 2026

Een eerbetoon aan de iconen van de jaren 90.

Dit korset is een direct eerbetoon aan Madonna, die het ontwerp in de jaren 90 onsterfelijk maakte tijdens het Jean-Paul Gaultier-tijdperk. Tyla, trouw aan haar dramatische stijl, gaf deze iconische look een moderne twist door er haar eigen persoonlijke touch aan toe te voegen: los, golvend haar, een stralende huid en glanzende lippen om de architectonische kracht te compenseren. Op de rode loper maakte ze zelfs een vintage selfie met een Blackberry, waarmee ze de trendy retro-vibe nog eens benadrukte.

Met haar kegelvormige korsetjurk van Jean-Paul Gaultier demonstreert Tyla haar meesterschap in de kunst van het herinterpreteren van mode-iconen, terwijl ze tegelijkertijd haar flamboyante persoonlijkheid benadrukt. Deze Parijse look, ergens tussen Madonna-achtige nostalgie en Zuid-Afrikaanse avant-garde, luidt een seizoen in waarin het kegelvormige korset naar verwachting opnieuw de rode lopers wereldwijd zal domineren.