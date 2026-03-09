Deze Zuid-Afrikaanse zangeres geeft, gekleed in een korsetjurk, een nieuwe interpretatie aan een iconisch mode-item.

Léa Michel
Screen « Tyla - PUSH 2 START (Official Music Video) » / YouTube

Tyla, de opkomende Zuid-Afrikaanse zangeres, trok onlangs de aandacht tijdens de Parijse Fashion Week door een legendarisch mode-icoon op gedurfde wijze opnieuw te interpreteren.

In een kegelvormige korsetjurk, een duidelijke hommage aan Gaultier.

Tijdens de Jean-Paul Gaultier herfst/winter 2026/2027 show maakte Tyla een opvallende entree op de eerste rij, in de iconische zwarte korsetjurk van het modehuis. Deze gestructureerde en sculpturale jurk accentueerde haar taille en creëerde een iconisch zandloperfiguur, terwijl de cirkelvormige satijnen rok, die vanaf de knieën uitliep, voor extra zwier en volume zorgde. De outfit, compleet gemaakt met puntige zwarte pumps, een witte kanten choker en delicate sieraden, combineerde retro elegantie met chique moderniteit.

Een eerbetoon aan de iconen van de jaren 90.

Dit korset is een direct eerbetoon aan Madonna, die het ontwerp in de jaren 90 onsterfelijk maakte tijdens het Jean-Paul Gaultier-tijdperk. Tyla, trouw aan haar dramatische stijl, gaf deze iconische look een moderne twist door er haar eigen persoonlijke touch aan toe te voegen: los, golvend haar, een stralende huid en glanzende lippen om de architectonische kracht te compenseren. Op de rode loper maakte ze zelfs een vintage selfie met een Blackberry, waarmee ze de trendy retro-vibe nog eens benadrukte.

Met haar kegelvormige korsetjurk van Jean-Paul Gaultier demonstreert Tyla haar meesterschap in de kunst van het herinterpreteren van mode-iconen, terwijl ze tegelijkertijd haar flamboyante persoonlijkheid benadrukt. Deze Parijse look, ergens tussen Madonna-achtige nostalgie en Zuid-Afrikaanse avant-garde, luidt een seizoen in waarin het kegelvormige korset naar verwachting opnieuw de rode lopers wereldwijd zal domineren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Op het strand in Mexico laat deze 56-jarige actrice haar figuur zien.
Article suivant
"Niet dun?": Een opmerking over het figuur van deze zanger ontketent een online discussie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Niet dun?": Een opmerking over het figuur van deze zanger ontketent een online discussie.

Een video van Jihyo, de Zuid-Koreaanse zangeres en leider van de Zuid-Koreaanse meidengroep Twice, op het podium, leidde...

Op het strand in Mexico laat deze 56-jarige actrice haar figuur zien.

Op een strand in Mexico laat het Amerikaanse model, actrice en producente Heather Graham haar figuur zien tijdens...

Zonder make-up maakt Gwyneth Paltrow indruk in een casual outfit.

De Amerikaanse actrice en zangeres Gwyneth Paltrow heeft haar fans opnieuw betoverd door zonder make-up en in een...

"Mijn gezicht ziet er vreselijk uit": Na diverse cosmetische ingrepen vertelt Jessi Ngatikaura over haar spijt.

Jessi Ngatikaura, ster van de reality-tv-show "The Secret Lives of Mormon Wives", heeft onthuld dat ze een nachtmerrie...

Madonna's dochter trekt in gotische stijl alle ogen naar zich toe.

Op slechts 29-jarige leeftijd heeft model en muzikante Lourdes Leon, beter bekend onder haar artiestennaam Lolahol, opnieuw haar...

Ester Expósito lokt online reacties uit met een jurk die is geborduurd met honderden penseelstreken.

Tijdens het prestigieuze Grand Dinner in het Louvre betoverde de Spaanse actrice en model Ester Expósito iedereen toen...