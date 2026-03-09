"Niet dun?": Een opmerking over het figuur van deze zanger ontketent een online discussie.

Een video van Jihyo, de Zuid-Koreaanse zangeres en leider van de Zuid-Koreaanse meidengroep Twice, op het podium, leidde tot een verhitte discussie op X (voorheen Twitter) over schoonheidsidealen in K-pop. Een opmerking over haar lichaamsbouw verdeelde de fans in twee kampen: sommigen waren voorstander van een positief lichaamsbeeld, anderen vonden dat iemand te dun moest zijn.

Een controversiële publicatie

Een internetgebruiker op X deelde een video van Jihyo die optrad, met het onderschrift: "Zo verfrissend om een idool zoals zij te zien te midden van de dunheidsepidemie." De bedoeling leek een meer "echt" figuur te vieren, maar de formulering werd al snel als onhandig opgevat, wat suggereerde dat Jihyo "niet dun" was.

Verontwaardigde reacties: "Zij? Niet dun?"

Er stroomden reacties binnen, met onder andere: "Zij? Niet dun? Maak je een grapje?" of "Ze is gewoon dun, niet curvy, jullie moeten stoppen met alleen maar K-pop te kijken." Andere internetgebruikers mengden zich in de discussie en wezen op wat zij zien als een vertekende perceptie van lichaamsidealen online. "Als zij 'niet dun' wordt gevonden, dan is niemand dat," schreef iemand. "We zijn echt op het punt beland waarop een volkomen normaal lichaam 'dik' wordt genoemd omdat het niet extreem dun is," voegde een ander eraan toe.

Verschillende reacties benadrukten ook de kloof tussen de normen die in bepaalde culturele sectoren worden gepromoot en de realiteit. "Mensen zijn zo gewend aan het zien van extreem dunne figuren dat ze elk gevoel voor perspectief kwijt zijn", merkte een gebruiker op. "Het is bizar hoe het algoritme en bepaalde content zeer specifieke lichaamstypes kunnen normaliseren", vervolgde ze. Sommige internetgebruikers wezen er ook op dat dit soort discussies vooral de constante druk blootleggen die op het uiterlijk van vrouwen wordt uitgeoefend. "Ongeacht het lichaam, er zal altijd wel iemand zijn die zegt dat het niet genoeg van dit of te veel van dat is", schreef een reageerder. "Mensen worden bekritiseerd omdat ze te dun zijn, en vervolgens worden degenen die zogenaamd niet dun genoeg zijn bekritiseerd. Het is een vicieuze cirkel."

Uiteindelijk heeft de controverse vooral een bredere discussie aangewakkerd over schoonheidsidealen en hoe sociale media onrealistische verwachtingen kunnen versterken – tot het punt dat "volkomen gewone" figuren als "atypisch" worden beschouwd.

Voorbij het debat: een pleidooi voor een positief lichaamsbeeld.

Deze controverse herinnert ons eraan dat schoonheid niet wordt bepaald door één enkele maat. Jihyo belichaamt de diversiteit aan lichaamstypes in K-pop: gespierd, stralend en krachtig op het podium, ze schittert zonder zich te conformeren aan maatschappelijke normen. De echte boodschap? Laten we stoppen met het categoriseren van lichamen als 'dun' of 'niet dun' – elke vorm is geldig, zolang het maar gezondheid en zelfvertrouwen weerspiegelt.

De hype rond Jihyo laat zien hoe gevaarlijk het is om overhaaste oordelen te vellen over het uiterlijk van idolen. Ze bewijst dat een artiest, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan schitteren door haar talent en energie, en nodigt iedereen uit om alle vormen van schoonheid te omarmen, zonder vergelijkingen of druk. Een welkome les in body positivity in de competitieve wereld van K-pop.