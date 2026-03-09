"Mijn gezicht ziet er vreselijk uit": Na diverse cosmetische ingrepen vertelt Jessi Ngatikaura over haar spijt.

Jessi Ngatikaura, ster van de reality-tv-show "The Secret Lives of Mormon Wives", heeft onthuld dat ze een nachtmerrie beleeft na haar laatste cosmetische ingreep. Ze zegt zelfs dat haar gezicht er "vreselijk uitziet" en dat de procedure "haar leven heeft verpest".

Jessi Ngatikaura heeft er volledige spijt van

In een TikTok -video legt Jessi Ngatikaura uit dat ze "extreem ontevreden" is met het resultaat van haar laatste operatie, waarvoor ze ongeveer 25.000 dollar heeft uitgegeven. Ze geeft toe dat ze het gevoel heeft dat deze ingreep "haar leven" en "haar carrière" heeft verwoest, omdat haar uiterlijk cruciaal is voor haar werk voor de camera, in interviews en bij promotionele activiteiten. De realityster, die bekendheid verwierf na haar deelname aan de Hulu-serie "The Secret Lives of Mormon Wives", gaat zelfs zo ver dat ze zichzelf in seizoen 5 "angstaanjagend lelijk" vindt. Ze beschrijft een "opgezwollen gezicht", ogen die "er gek uitzien" en een look die compleet anders is dan in het vorige seizoen. "Mijn gezicht ziet er vreselijk uit, daar ben ik het helemaal mee eens", benadrukt ze, en legt uit hoe deze veranderingen haar "heel erg onzeker" maken.

Misverstane procedures en ernstige bijwerkingen.

Jessi wilde aanvankelijk alleen een onderooglidcorrectie om "de vorm van haar ogen te corrigeren". Op aanraden van een arts stemde ze ermee in om ook een bovenooglidcorrectie en vettransplantatie te laten uitvoeren, zonder de omvang van de ingreep, de gevolgen ervan en de herstelperiode echt te begrijpen. Nu legt ze uit dat ze de vettransplantatie eigenlijk niet wilde, dat ze "gewoon een suggestie heeft opgevolgd" en dat ze er spijt van heeft dat ze "niet meer vragen heeft gesteld".

Jessi Ngatikaura beweert ook dat er zonder haar toestemming vet in haar lippen is geïnjecteerd, waardoor ze "erg hobbelig" zijn geworden en ze zich nog ongemakkelijker voelt als ze in de spiegel kijkt. In een poging om het resultaat te "corrigeren", heeft ze al Kybella gebruikt om een ​​deel van het vet te verwijderen dat haar lippen "opgezwollen" doet lijken, maar zonder haar oorspronkelijke uiterlijk terug te krijgen.

Een vertrouwenscrisis die een waarschuwend voorbeeld is geworden.

Terugkijkend geeft Jessi Ngatikaura toe dat ze "verblind was door haar gebrek aan zelfvertrouwen" en dat ze niet meer zag hoe mooi ze al was vóór deze vele operaties. Ze bekent dat wanneer ze seizoen 4 opnieuw bekijkt, ze denkt: "Ik was echt goed, ik wou dat ik het toen had gezien," een besef dat haar zo diep raakt dat ze in een video in tranen uitbarst.

Vandaag belooft ze "haar gezicht niet meer aan te raken, behalve voor botox", en spoort ze haar volgers aan om goed na te denken, onderzoek te doen en de tijd te nemen voordat ze aan cosmetische chirurgie beginnen. "Het is oké om mooi te zijn zoals je bent en een niveau van zelfvertrouwen te bereiken waarop je niet langer de behoefte voelt om iets te veranderen", concludeert ze, waarmee ze haar pijnlijke ervaring omzet in een waarschuwing voor degenen die in de verleiding zouden kunnen komen om hetzelfde pad te volgen.

Naast haar persoonlijke ervaring, belicht Jessi Ngatikaura met haar getuigenis de esthetische druk die kan rusten op publieke figuren, maar ook op veel vrouwen in hun dagelijks leven. Haar verhaal herinnert ons eraan dat het streven naar 'perfectie' soms een dieperliggend gebrek aan zelfvertrouwen kan maskeren, dat niet altijd met een operatie te verhelpen is.