Madonna's dochter trekt in gotische stijl alle ogen naar zich toe.

Op slechts 29-jarige leeftijd heeft model en muzikante Lourdes Leon, beter bekend onder haar artiestennaam Lolahol, opnieuw haar lef en gevoel voor stijl laten zien. Tijdens de show van Ann Demeulemeester, die plaatsvond tijdens de Parijse Fashion Week, trok Madonna's dochter alle aandacht in een dramatische zwarte jurk – een kledingstuk dat een duistere, romantische sfeer oproept.

Een uitgesproken gotische esthetiek

De creatie, die de reputatie van het Belgische modehuis Ann Demeulemeester eer aandeed, was voorzien van sculpturale uitsnijdingen en metallic details. De stof onthulde een opvallende drakentattoo op haar dij, wat de look een nog rebelser tintje gaf. Lourdes, bekend om haar avant-gardistische stijl, lijkt een chique gothic-esthetiek te cultiveren, waarbij ze punkinvloeden combineert met verfijnde sensualiteit.

Haar strakke zwarte haar, subtiele make-up en stralende huid vormden een contrast met de opvallende outfit, waardoor een meesterlijke balans ontstond tussen natuurlijkheid en theatraliteit. Deze verschijning sluit aan bij haar imago: een onafhankelijke artieste die, hoewel ze in de voetsporen van haar moeder treedt, haar eigen weg bewandelt in zowel mode als muziek, en elke vorm van conformisme afwijst.

LOURDES LEON bij de Ann Demeulemeester modeshow tijdens de Paris Fashion Week op 3 juli 2026.

Een rijzende ster in de modewereld.

Lourdes Leon, die al te zien was in campagnes voor Marc Jacobs en Mugler, is hard op weg een rijzende ster in de hedendaagse stijl te worden. Ook aanwezig bij de Saint Laurent-show een paar dagen eerder, bevestigt ze haar positie als een van de meest in het oog springende persoonlijkheden van deze Fashion Week. Haar vermogen om kracht, sensualiteit en avant-garde te combineren spreekt zowel fotografen als ontwerpers aan, waardoor ze zich vestigt als een nieuwe muze van experimentele mode.

Met deze look van Ann Demeulemeester bewijst Lourdes Leon dat ze niet alleen het charisma van haar moeder heeft geërfd, maar ook haar durf. Door een gothic-attitude te combineren met zelfverzekerde elegantie, belichaamt ze een generatie die haar creatieve vrijheid hoog in het vaandel draagt.