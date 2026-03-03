Andie MacDowell, trots op haar grijze haar, trekt alle aandacht tijdens de Fashion Week.

Léa Michel
Extrait de la série « The Maid »

Andie MacDowell blijft de belichaming van moeiteloze elegantie met een nieuw kapsel tijdens de Milan Fashion Week. De Amerikaanse actrice en model verraste iedereen door haar iconische grijze krullen in te ruilen voor een luchtige pompadour, terwijl ze een verfijnde "power dressing"-look presenteerde bij Giorgio Armani.

Een baanbrekend opgestoken kapsel.

Andie MacDowell, die normaal gesproken trouw blijft aan haar natuurlijke zilvergrijze krullen, koos dit keer voor een gestructureerde hoge knot, geïnspireerd op de pompadour, met subtiel volume bovenop en zachte golven aan de zijkanten. Dit luchtige kapsel accentueerde haar grijze haren en omlijstte haar gezicht op een subtiele manier. In plaats van haar grijze haar te verbergen, benadrukte deze keuze het juist op een verfijnde en eigentijdse manier.

Italiaanse "power dressing"

Voor de Giorgio Armani herfst/winter 2026 show droeg de actrice een oversized zwarte blazer met een diepe V-hals en opgevulde schouders, die deden denken aan de jaren 80. De blazer viel tot halverwege de dijen, wat zorgde voor een ontspannen maar toch zelfverzekerde look. Een zwarte rozet op de revers gaf een romantische touch aan dit op herenkleding geïnspireerde pak, terwijl de wijde pijpen van de broek zwarte pumps onthulden. Een bruine clutch en een delicate zilveren ketting maakten de outfit elegant af.

Minimale make-up en een natuurlijke gloed

Andie MacDowell zette haar hoekige zonnebril af en onthulde een subtiele make-up: een vervaagde smokey eye en een stralende roze blush op haar wangen en lippen. Deze dauwfrisse teint benadrukte haar natuurlijke schoonheid en sloot perfect aan bij haar filosofie over natuurlijk haar. Ze bewijst dat elegantie schuilt in het vermogen om te experimenteren zonder haar grijzende haaraanzet te verloochenen.

Van "Groundhog Day" tot zilveren icoon

Sinds Andie MacDowell een paar jaar geleden haar grijze haar omarmde, heeft ze er haar handelsmerk van gemaakt en verschijnt ze regelmatig met natuurlijke krullen op de rode loper. Deze Milanese opgestoken coupe markeert echter een stijlvol keerpunt: een vrouw die experimenteert, die durft en die vrouwelijkheid na haar zestigste opnieuw definieert. Onlangs werd ze gespot in een asymmetrische krijtstreepjurk op het Hollywood Reporter Gala, waarmee ze opnieuw uitblinkt in de kunst van gedurfde kleding.

Met haar pompadourkapsel en Armani-look bevestigt Andie MacDowell haar status als toonbeeld van volwassen en vrijgeestige elegantie. Trots op haar grijze haar, laat ze zien dat een verandering van kapsel op 67-jarige leeftijd geen compromis is, maar juist een viering – een "krachtige zet" die alle generaties inspireert om hun eigen schoonheid te omarmen.

