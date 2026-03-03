Geconfronteerd met kritiek op haar uiterlijk, reageert deze "Bridgerton"-actrice vol zelfvertrouwen.

Léa Michel
Extrait de la série « Bridgerton »

Nicola Coughlan, ster van "Bridgerton", verwerpt simplistische labels over haar lichaam en verkondigt haar stralende zelfvertrouwen. De Ierse actrice ontkracht giftige normen en legt uit dat de focus op haar uiterlijk "simplistisch en saai" is. Ze geeft er de voorkeur aan haar werk en haar lichaam te vieren zoals het is.

"Plus-size heldin": een label?

In een interview met TIME , een toonaangevend Amerikaans nieuwsmagazine, uitte Nicola Coughlan haar ongenoegen over de term 'plus-size heldin' die na haar rol in het derde seizoen van 'Bridgerton' werd gebruikt. "Ik heb een paar maten kleinere maten dan de gemiddelde vrouw in het Verenigd Koninkrijk, en toch word ik gezien als een plus-size heldin. Dat mijn lichaamsbouw centraal staat, is simplistisch en irritant," klaagde ze.

Een krachtige boodschap van lichaamsacceptatie.

De actrice, die hard aan de serie heeft gewerkt, kan de opmerkingen over haar lichaam niet uitstaan: "Ik zag mijn familie en vrienden nauwelijks, en iedereen had het alleen maar over mijn uiterlijk... Dat vat ik niet op als een compliment." Ze daagde hen uit: "En als ik veel zou afvallen voor een rol, zouden jullie me dan niet meer aardig vinden? Dat is waanzinnig en beledigend." Deze krachtige reactie illustreert haar onwankelbare zelfvertrouwen in het licht van bodyshaming.

De Ierse actrice Nicola Coughlan herinnert ons eraan dat de schoonheid van een actrice niet wordt afgemeten aan kledingmaten, maar aan talent, charisma en authenticiteit. Haar boodschap moedigt alle vrouwen aan om vooroordelen te verwerpen en van zichzelf te houden zoals ze zijn, zonder excuses of rechtvaardigingen.

Een actrice die inspireert met haar zelfvertrouwen.

Haar openhartigheid vindt weerklank: door te stellen dat haar lichaam geen onderwerp van publiek debat is, creëert ze ruimte om over haar kunst te praten. Nicola Coughlan bewijst dat ware kracht schuilt in zelfacceptatie en het verwerpen van bekrompen normen, en inspireert duizenden fans om hun uniciteit te omarmen zonder zich zorgen te maken over wat anderen denken.

Met deze positieve boodschap over het lichaam transformeert Nicola Coughlan kritiek in een manifest van zelfontplooiing. Trots op haar lichaam en haar levensreis, laat ze zien dat zelfvertrouwen op 37-jarige leeftijd het beste antwoord is op bodyshaming. Een krachtige boodschap: een vrouw beoordelen op haar uiterlijk betekent haar ware potentieel missen.

