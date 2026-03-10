"Ze veroudert niet": 27 jaar later blikt Elizabeth Hurley terug op een van haar meest memorabele looks.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley verraste haar fans onlangs door de iconische Versace-jurk die ze droeg tijdens het Met Gala van 1999 weer tevoorschijn te halen tijdens een reis naar India.

Triomfantelijke terugkeer van de legendarische jurk

Elizabeth Hurley dook in haar modearchieven om deze zwarte satijnen strapless jurk op te graven, beroemd om zijn diepe decolleté, extreem hoge split en tros roze en oranje parels in het midden van het lijfje. De jurk werd in 1999 gedragen tijdens het Met Gala in New York en heeft nu een verbluffende comeback gemaakt op Instagram, gefotografeerd in India. De vergelijking tussen 1999 en 2026 heeft een stortvloed aan reacties teweeggebracht: "silhouet intact", "koninklijke uitstraling", "natuurlijke glans" – fans zijn lyrisch over dit toonbeeld van tijdloze elegantie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Een emotioneel beladen reis naar India.

"Er zijn dan wel 27 jaar voorbijgegaan, maar sommige liefdes sterven nooit," schreef Elizabeth bij de foto, waarmee ze deze hernieuwde liefde vierde bij haar terugkeer naar een land dat haar al meer dan 20 jaar dierbaar is. India vormt het perfecte decor voor dit zeer symbolische modemoment.

Fans in extase

De post zorgde voor een enorme hype op sociale media: fans waren er dol op en overladen met bewondering. "Ze wordt niet ouder!" en "Je ziet er nu nog beter uit dan voorheen!" riepen ze massaal in de reacties, waarmee ze een stralendere Elizabeth Hurley dan ooit tevoren vierden.

Kortom, Elizabeth Hurley tart de tijd en conventies door een iconisch kledingstuk nieuw leven in te blazen en bewijst daarmee dat sommige mode-items tijdloos zijn. Dit mode-statement, een mix van persoonlijke traditie en stijl, bevestigt haar status als een absolute icoon die decennia overstijgt met gratie en flair.