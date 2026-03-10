"Ze veroudert niet": 27 jaar later blikt Elizabeth Hurley terug op een van haar meest memorabele looks.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1/Instagram

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley verraste haar fans onlangs door de iconische Versace-jurk die ze droeg tijdens het Met Gala van 1999 weer tevoorschijn te halen tijdens een reis naar India.

Triomfantelijke terugkeer van de legendarische jurk

Elizabeth Hurley dook in haar modearchieven om deze zwarte satijnen strapless jurk op te graven, beroemd om zijn diepe decolleté, extreem hoge split en tros roze en oranje parels in het midden van het lijfje. De jurk werd in 1999 gedragen tijdens het Met Gala in New York en heeft nu een verbluffende comeback gemaakt op Instagram, gefotografeerd in India. De vergelijking tussen 1999 en 2026 heeft een stortvloed aan reacties teweeggebracht: "silhouet intact", "koninklijke uitstraling", "natuurlijke glans" – fans zijn lyrisch over dit toonbeeld van tijdloze elegantie.

Een emotioneel beladen reis naar India.

"Er zijn dan wel 27 jaar voorbijgegaan, maar sommige liefdes sterven nooit," schreef Elizabeth bij de foto, waarmee ze deze hernieuwde liefde vierde bij haar terugkeer naar een land dat haar al meer dan 20 jaar dierbaar is. India vormt het perfecte decor voor dit zeer symbolische modemoment.

Fans in extase

De post zorgde voor een enorme hype op sociale media: fans waren er dol op en overladen met bewondering. "Ze wordt niet ouder!" en "Je ziet er nu nog beter uit dan voorheen!" riepen ze massaal in de reacties, waarmee ze een stralendere Elizabeth Hurley dan ooit tevoren vierden.

Kortom, Elizabeth Hurley tart de tijd en conventies door een iconisch kledingstuk nieuw leven in te blazen en bewijst daarmee dat sommige mode-items tijdloos zijn. Dit mode-statement, een mix van persoonlijke traditie en stijl, bevestigt haar status als een absolute icoon die decennia overstijgt met gratie en flair.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Hailey Bieber draagt een opvallende rode outfit met stippen.
Article suivant
Het Amerikaanse model Emily Ratajkowski kiest voor een stijlvolle look die de aandacht trekt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Het Amerikaanse model Emily Ratajkowski kiest voor een stijlvolle look die de aandacht trekt.

Tijdens de Parijse Fashion Week, bij de Loewe herfst/winter 2026/27 show, toonde het Amerikaanse model, actrice en schrijfster...

Hailey Bieber draagt een opvallende rode outfit met stippen.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber trekt alle aandacht met een stijlvolle rode outfit met stippen. Deze...

Ruim veertig jaar later blaast Madonna een van haar meest iconische looks nieuw leven in.

Sommige beelden laten een blijvende indruk achter op de popcultuurgeschiedenis. Een daarvan is de trouwjurk die Madonna droeg...

De nu 24-jarige voormalige "mooiste kleine meisje ter wereld" kondigt haar verloving aan.

Het Franse model en actrice Thylane Blondeau heeft zojuist haar verloving met de Franse dj Ben Attal aangekondigd....

Met haar nieuwe kapsel verandert Margot Robbie haar stijl radicaal.

Na enkele maanden een romantische heldin uit de 19e eeuw te hebben gespeeld in "Wuthering Heights", verraste Margot...

Na de vermeende ontrouw van haar ex-man draagt Lily Allen een "wraakjurk".

In de popcultuur is de 'wraakjurk' een symbool geworden van wedergeboorte na een relatiebreuk. De Britse zangeres Lily...