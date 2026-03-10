Met haar nieuwe kapsel verandert Margot Robbie haar stijl radicaal.

Na enkele maanden een romantische heldin uit de 19e eeuw te hebben gespeeld in "Wuthering Heights", verraste Margot Robbie iedereen met een uitgesproken moderne look. De Australische actrice en producente, die midden in een stijltransitie zit, presenteerde een nieuw kapsel tijdens de Parijse Fashion Week – een modeverandering die het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw markeert.

Een opvallende verschijning tijdens de Chanel-modeshow.

Tijdens de prêt-à-porter show van Chanel onthulde Margot Robbie haar transformatie. De lange, Wuthering-achtige krullen en gothic outfits waren verdwenen: de Australische actrice en producente verscheen met een asymmetrische lob (lange bob) met een rechte, volle pony. Deze elegante en gestructureerde snit omlijst haar gezicht op een moderne manier, accentueert haar gelaatstrekken en geeft haar tegelijkertijd een rebelse en avant-gardistische uitstraling.

Wat haar outfit betreft, koos Margot Robbie voor ingetogen elegantie: een spijkerbroek van onbewerkt denim, een doorschijnend topje en de tijdloze tweekleurige Chanel-schoenen. De look werd compleet gemaakt met een Chanel 25-tas, het toonbeeld van moeiteloze Parijse chic. Een eenvoudige, vloeiende, maar onmiskenbaar verfijnde look.

Margot Robbie woont de Chanel-show bij tijdens de Paris Fashion Week! pic.twitter.com/ApfwEoruo4 — ؘ (@SWEETMROBBIE) 9 maart 2026

Het einde van het "Wuthering Heights"-tijdperk

Deze verandering van kapsel weerspiegelt meer dan alleen een esthetische gril: het markeert het einde van het "Wuthering Heights"-tijdperk. Tijdens de promotietour van de film droeg Margot Robbie een reeks romantische outfits geïnspireerd op het universum van de Brontës: korsetten, brokaat, transparante onderrokken en sieraden uit die tijd – een modieus eerbetoon aan het personage van Emily Brontë, dat ze perfect vertolkte.

Haar jurk, geïnspireerd op een scheepswrak, die ze afgelopen februari droeg tijdens de Australische première van de film, met zijn gerafelde details en dramatische silhouet, bracht dit gotisch-chique intermezzo tot een spectaculair einde. Deze terugkeer naar een eigentijdse, bijna minimalistische look lijkt daarmee een bewuste verschuiving in haar visuele communicatie te markeren – die van een actrice die zich afkeert van karakterrollen om haar eigen mode-identiteit te herontdekken.

Een uitgesproken stilistische evolutie

Margot Robbie, die altijd oog heeft voor haar imago, bewijst eens te meer haar vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Na haar Barbiecore-fase in 2023-2024 en haar romantische Victoriaanse intermezzo voor "Wuthering Heights" kiest ze nu voor een meer stedelijke, moderne en ontspannen esthetiek, in lijn met de huidige trends. Met dit nieuwe kapsel en deze zelfverzekerde look bewijst Margot Robbie dat mode voor haar een volwaardig middel voor artistieke expressie blijft – een manier om het verhaal van haar transformaties door middel van stijl te vertellen.

Kortom, Margot Robbie, een ware kameleon in zowel film als mode, beheerst de kunst van de transformatie. Door Brontë's korsetten te verruilen voor jeans en een pony, neemt ze niet alleen een nieuwe look aan: ze bevestigt haar rol als modern icoon, vrijgeestig en voortdurend in ontwikkeling. Net als haar carrière blijft haar stijl verrassen en boeien.