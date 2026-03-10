De nu 24-jarige voormalige "mooiste kleine meisje ter wereld" kondigt haar verloving aan.

Het Franse model en actrice Thylane Blondeau heeft zojuist haar verloving met de Franse dj Ben Attal aangekondigd. Hiermee breekt een symbolische nieuwe fase aan in het leven van degene die lange tijd bekendstond als "het mooiste meisje ter wereld".

Een filmisch huwelijksaanzoek in Griekenland

Tijdens een romantische vakantie in Griekenland vroeg Ben Attal Thylane ten huwelijk op een idyllische locatie met uitzicht op zee. Een tafeltje in de tuin en een pad van rode rozenblaadjes leidden naar de plek waar ze het aanzoek deed. Het jonge model deelde verschillende foto's van het moment op Instagram, waarop het kustlandschap, de bloemstukken en haar prachtige verlovingsring te zien waren: een grote diamant op een eenvoudige geelgouden band.

Van "mooiste kleine meisje ter wereld" tot toekomstige bruid

Thylane Blondeau werd als kind ontdekt door Vogue Enfants en werd bestempeld als "het mooiste meisje ter wereld", een titel die haar haar hele modellencarrière lang is bijgebleven. Nu, als succesvolle jonge vrouw – model en actrice – deelt ze dit blije nieuws, slechts twee maanden na het overlijden van haar stiefvader, wat deze verloving een nog emotioneler en intiemer tintje geeft.

Een eenvoudige en ontroerende boodschap.

In haar berichten koos Thylane voor korte maar zeer persoonlijke woorden bij de foto's: "Ik heb ja gezegd tegen mijn beste vriend", waarmee ze de hechte band die ze met Ben Attal deelt en hun romantische verbintenis bevestigde. De Parijse dj, die het aanzoek zorgvuldig had gepland, is samen met het model te zien op verschillende foto's, stralend in de Griekse zon.

Met de aankondiging van haar verloving slaat Thylane Blondeau een nieuwe bladzijde om in haar leven. Ze laat het label "mooiste meisje ter wereld" achter zich en profileert zich als een jonge vrouw die haar privé- en liefdesleven in de openbaarheid opbouwt.