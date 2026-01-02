Op 58-jarige leeftijd deelt Julia Roberts haar definitie van liefde.

Julia Roberts raakt onze harten, niet alleen met haar legendarische glimlach en uitzonderlijke carrière, maar ook met een wijsheid die verder reikt dan het scherm. Het icoon van de romantische komedie deelt nu een diepgaande reflectie op de zogenaamde volwassen liefde en nodigt ons uit om onze relaties met vriendelijkheid en afstandelijkheid te heroverwegen.

Love According to Julia, een koningin van de romantische komedie die ons verrast.

Het is een eenvoudige, diepgaande en ontwapenend volwassen uitspraak die Julia Roberts deelde als "citaat van de dag" volgens de Economic Times , en die ons diep raakt: "Je weet dat het liefde is als je alleen maar wilt dat die persoon gelukkig is, zelfs als je zelf geen deel uitmaakt van dat geluk." Een parel van wijsheid die klinkt als een perfecte mantra om 2026 sereen te beginnen.

We waren dol op haar als een moderne Assepoester in "Pretty Woman", als een sprankelende femme fatale in "My Best Friend's Wedding" en als de levendige heldin in "Notting Hill". Julia Roberts, de ultieme ster van de romantische komedie, weet alles van Hollywood-liefde: gepassioneerd, overwinnend, eeuwig. Op 58-jarige leeftijd biedt ze ons echter een veel genuanceerdere, bijna poëtische visie. Verre van de happy endings waarin de prins altijd op tijd arriveert, definieert ze liefde als een altruïstische, bevrijdende daad. Het geluk van een ander onvoorwaardelijk en zonder bezitterigheid willen? Dat is de essentie van een vrouw die heeft geleefd, liefgehad, drie kinderen heeft opgevoed met haar man Danny Moder en de hoogte- en dieptepunten van de roem heeft doorstaan. Een stijlvolle les voor ons hart: ware liefde verheft, ze sluit niet op.

Een icoon dat het verstrijken van de tijd viert.

Julia Roberts, met haar iconische kastanjebruine haar, legendarische glimlach en Oscarwinnende carrière (Erin Brockovich), belichaamt een vrouw die in vrede met zichzelf is. Moeder van Henry, Hazel en Phinnaeus, balanceert ze haar privéleven en verschijningen op de rode loper met een zeldzame elegantie. Dit citaat is daarom geen publiciteitsstunt: het weerspiegelt een moeizaam verworven volwassenheid, waarin liefde wordt gemeten aan iemands vermogen om de ander te laten bloeien, zelfs als dat betekent dat je een stapje terug moet doen.

In een wereld van vluchtige verhalen en virtuele harten herinneren Julia's woorden ons aan wat er echt toe doet: geef prioriteit aan liefdevolle vriendelijkheid. Volg haar voorbeeld door je dag te beginnen met een positieve affirmatie of een telefoontje naar de persoon van wie je echt houdt.