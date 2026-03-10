Ruim veertig jaar later blaast Madonna een van haar meest iconische looks nieuw leven in.

Sommige beelden laten een blijvende indruk achter op de popcultuurgeschiedenis. Een daarvan is de trouwjurk die Madonna droeg in de videoclip van "Like a Virgin" in 1984. Meer dan veertig jaar later brengt de zangeres deze iconische stijl opnieuw tot leven in een nieuwe modecampagne, waarmee ze een van de beroemdste looks uit haar carrière nieuw leven inblaast.

Een eerbetoon aan een outfit die iconisch is geworden.

In een recente reclamecampagne voor modehuis Dolce & Gabbana verschijnt Madonna in een reeks zwart-witfoto's en -video's. Op het podium, omringd door muzikanten, zingt ze het Italiaanse nummer "La Bambola" van Patty Pravo, uitgebracht in 1968.

Voor dit optreden droeg de zangeres een outfit die sterk deed denken aan de esthetiek van haar videoclip voor "Like a Virgin". De outfit bevatte verschillende kenmerkende elementen van deze inmiddels iconische stijl: een kanten korset, lange handschoenen, netkousen en een sluier. Het ensemble deed denken aan een herinterpretatie van een trouwjurk, geheel in lijn met de "provocatieve" geest die Madonna's imago in de jaren 80 kenmerkte.

De vormgeving van de videoclip van "Like a Virgin", een belangrijk moment in de popcultuur.

De videoclip voor "Like a Virgin", uitgebracht in 1984, hielp Madonna zich te vestigen als een van de belangrijkste figuren in de wereldwijde popmuziek. In deze video, gefilmd in Venetië, verschijnt de zangeres in een witte trouwjurk met onverwachte accessoires. De outfit combineert verschillende elementen: een kanten korset, lange handschoenen, opvallende sieraden en een kruisvormige ketting. Deze stijl riep destijds veel reacties op. Datzelfde jaar keerde Madonna terug naar deze stijl tijdens haar beroemde optreden bij de MTV Video Music Awards, een moment dat legendarisch is geworden in de geschiedenis van de muziektelevisie.

Een moderne herinterpretatie

In haar recente campagne voor Dolce & Gabbana maakt Madonna niet exact een replica van de originele outfit, maar presenteert ze een eigentijdse versie. Het kanten korset wordt gecombineerd met een korte broek met vetersluiting en accessoires die lijken op die in de originele look, zoals handschoenen en een sluier. Het ensemble behoudt de geest van de stijl uit 1984, maar heeft tegelijkertijd een modernere uitstraling. Deze verwijzing naar haar eigen verleden maakt deel uit van Madonna's artistieke strategie, die regelmatig bestaat uit het herbeleven van bepaalde belangrijke momenten in haar carrière.

Een stijl die zijn stempel heeft gedrukt op mode en muziek.

De "Like a Virgin"-look is tot op de dag van vandaag een van Madonna's meest herkenbare stijlen. Het symboliseert een periode waarin ze een persoonlijke stijl ontwikkelde die religieuze accessoires combineerde met elementen geïnspireerd op punkmode. Deze esthetiek beïnvloedde de mode van de jaren 80 en hielp het publieke imago van de artiest vorm te geven. Veel beroemdheden en stylisten verwijzen er nog steeds naar, een bewijs van de blijvende impact ervan op de populaire cultuur.

Meer dan veertig jaar na de release van "Like a Virgin" blijft Madonna spelen met de symbolen die haar imago hebben gevormd. Door een van haar meest iconische looks opnieuw te gebruiken in een modecampagne, benadrukt de zangeres de blijvende invloed van dat tijdperk op haar carrière. Deze knipoog naar haar stijl uit de jaren 80, een mix van nostalgie en een moderne herinterpretatie, laat zien hoe tijdloos bepaalde beelden uit de popcultuur werkelijk zijn.