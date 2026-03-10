Ruim veertig jaar later blaast Madonna een van haar meest iconische looks nieuw leven in.

Fabienne Ba.
@madonna/Instagram

Sommige beelden laten een blijvende indruk achter op de popcultuurgeschiedenis. Een daarvan is de trouwjurk die Madonna droeg in de videoclip van "Like a Virgin" in 1984. Meer dan veertig jaar later brengt de zangeres deze iconische stijl opnieuw tot leven in een nieuwe modecampagne, waarmee ze een van de beroemdste looks uit haar carrière nieuw leven inblaast.

Een eerbetoon aan een outfit die iconisch is geworden.

In een recente reclamecampagne voor modehuis Dolce & Gabbana verschijnt Madonna in een reeks zwart-witfoto's en -video's. Op het podium, omringd door muzikanten, zingt ze het Italiaanse nummer "La Bambola" van Patty Pravo, uitgebracht in 1968.

Voor dit optreden droeg de zangeres een outfit die sterk deed denken aan de esthetiek van haar videoclip voor "Like a Virgin". De outfit bevatte verschillende kenmerkende elementen van deze inmiddels iconische stijl: een kanten korset, lange handschoenen, netkousen en een sluier. Het ensemble deed denken aan een herinterpretatie van een trouwjurk, geheel in lijn met de "provocatieve" geest die Madonna's imago in de jaren 80 kenmerkte.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna)

De vormgeving van de videoclip van "Like a Virgin", een belangrijk moment in de popcultuur.

De videoclip voor "Like a Virgin", uitgebracht in 1984, hielp Madonna zich te vestigen als een van de belangrijkste figuren in de wereldwijde popmuziek. In deze video, gefilmd in Venetië, verschijnt de zangeres in een witte trouwjurk met onverwachte accessoires. De outfit combineert verschillende elementen: een kanten korset, lange handschoenen, opvallende sieraden en een kruisvormige ketting. Deze stijl riep destijds veel reacties op. Datzelfde jaar keerde Madonna terug naar deze stijl tijdens haar beroemde optreden bij de MTV Video Music Awards, een moment dat legendarisch is geworden in de geschiedenis van de muziektelevisie.

Een moderne herinterpretatie

In haar recente campagne voor Dolce & Gabbana maakt Madonna niet exact een replica van de originele outfit, maar presenteert ze een eigentijdse versie. Het kanten korset wordt gecombineerd met een korte broek met vetersluiting en accessoires die lijken op die in de originele look, zoals handschoenen en een sluier. Het ensemble behoudt de geest van de stijl uit 1984, maar heeft tegelijkertijd een modernere uitstraling. Deze verwijzing naar haar eigen verleden maakt deel uit van Madonna's artistieke strategie, die regelmatig bestaat uit het herbeleven van bepaalde belangrijke momenten in haar carrière.

Een stijl die zijn stempel heeft gedrukt op mode en muziek.

De "Like a Virgin"-look is tot op de dag van vandaag een van Madonna's meest herkenbare stijlen. Het symboliseert een periode waarin ze een persoonlijke stijl ontwikkelde die religieuze accessoires combineerde met elementen geïnspireerd op punkmode. Deze esthetiek beïnvloedde de mode van de jaren 80 en hielp het publieke imago van de artiest vorm te geven. Veel beroemdheden en stylisten verwijzen er nog steeds naar, een bewijs van de blijvende impact ervan op de populaire cultuur.

Meer dan veertig jaar na de release van "Like a Virgin" blijft Madonna spelen met de symbolen die haar imago hebben gevormd. Door een van haar meest iconische looks opnieuw te gebruiken in een modecampagne, benadrukt de zangeres de blijvende invloed van dat tijdperk op haar carrière. Deze knipoog naar haar stijl uit de jaren 80, een mix van nostalgie en een moderne herinterpretatie, laat zien hoe tijdloos bepaalde beelden uit de popcultuur werkelijk zijn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
De nu 24-jarige voormalige "mooiste kleine meisje ter wereld" kondigt haar verloving aan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De nu 24-jarige voormalige "mooiste kleine meisje ter wereld" kondigt haar verloving aan.

Het Franse model en actrice Thylane Blondeau heeft zojuist haar verloving met de Franse dj Ben Attal aangekondigd....

Met haar nieuwe kapsel verandert Margot Robbie haar stijl radicaal.

Na enkele maanden een romantische heldin uit de 19e eeuw te hebben gespeeld in "Wuthering Heights", verraste Margot...

Na de vermeende ontrouw van haar ex-man draagt Lily Allen een "wraakjurk".

In de popcultuur is de 'wraakjurk' een symbool geworden van wedergeboorte na een relatiebreuk. De Britse zangeres Lily...

"Niet dun?": Een opmerking over het figuur van deze zanger ontketent een online discussie.

Een video van Jihyo, de Zuid-Koreaanse zangeres en leider van de Zuid-Koreaanse meidengroep Twice, op het podium, leidde...

Deze Zuid-Afrikaanse zangeres geeft, gekleed in een korsetjurk, een nieuwe interpretatie aan een iconisch mode-item.

Tyla, de opkomende Zuid-Afrikaanse zangeres, trok onlangs de aandacht tijdens de Parijse Fashion Week door een legendarisch mode-icoon...

Op het strand in Mexico laat deze 56-jarige actrice haar figuur zien.

Op een strand in Mexico laat het Amerikaanse model, actrice en producente Heather Graham haar figuur zien tijdens...