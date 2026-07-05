De 51-jarige Eva Longoria trekt de aandacht in een sprankelende jurk.

De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Eva Longoria zorgde voor opschudding door een van haar mooiste outfits te dragen: een glinsterende gouden jurk van Carolina Herrera, die ze eerder dit jaar al had gedragen op het filmfestival van Cannes. Een "klein gouden momentje", zoals ze het zelf noemde.

Een gouden jurk

Voor deze gelegenheid koos Eva Longoria voor een strapless, nauwsluitende jurk die volledig bedekt was met delicate gouden versieringen en parels, waardoor van boven tot onder een "vloeibaar metaal"-effect ontstond. De V-halslijn gaf een vleugje durf aan dit verder elegante silhouet. Een spectaculair stuk dat dit alom geprezen model opnieuw in de schijnwerpers zette.

Een elegantie uit het "oude Hollywood".

Trouw aan haar stijl gaf Eva Longoria deze jurk een extra dimensie met een look die onmiskenbaar geïnspireerd was op het "oude Hollywood". Bekend om haar smaak voor tijdloze silhouetten, bewees ze eens te meer dat ze de kunst van de rode loper tot in de puntjes beheerst. Sommige jurken, zoals deze, zijn simpelweg te mooi om maar één keer te dragen – en Eva Longoria begrijpt dat als geen ander.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om haar outfit compleet te maken, koos de actrice voor delicate metallic sandaaltjes met bandjes, die perfect pasten bij de gouden glans van de jurk. Ze voegde er bungelende diamanten oorbellen aan toe en, op sommige foto's, een grote zonnebril voor een vleugje chique en nonchalante stijl. Wat haar make-up betreft, maakten haar bruine haar in zachte golven, haar zongebruinde jukbeenderen en haar matte nude lippen dit harmonieuze geheel af.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Een "gouden moment" dat door fans wordt geprezen.

Eva Longoria deelde deze foto's op Instagram met de simpele tekst: "Terugblik op dit kleine gouden moment." Een eenvoudig onderschrift dat genoeg was om een stortvloed aan complimenten te ontlokken. In de reacties prezen gebruikers de tijdloze elegantie van deze look, waarmee Eva Longoria's status als een van de meest vooraanstaande mode-iconen van dit moment werd bevestigd. Bekend van haar rol in "Desperate Housewives" en momenteel te zien in "Only Murders in the Building", bewijst Eva Longoria dat haar invloed veel verder reikt dan het kleine scherm.

Met deze glinsterende gouden jurk maakte Eva Longoria een oogverblindende maar perfect beheerste verschijning. Het is dan ook geen wonder dat haar fans, die altijd onder de indruk zijn van haar modekeuzes, hier erg blij mee waren.