Met haar vintage bloemenjurk maakte Olivia Dean een opvallende verschijning.

Fabienne Ba.
@oliviadeano / Instagram

De Britse singer-songwriter Olivia Dean verraste haar fans in Parijs opnieuw. Na een concert in de Franse hoofdstad deelde ze een foto van zichzelf in een vintage Chanel-jurk met bloemenprint, die zeker de aandacht trok.

Een Parijs concert dat in stijl eindigde.

Na een concert in de Franse hoofdstad deelde Olivia Dean haar nieuwste stijlvolle outfit. Ze is momenteel op wereldtournee en maakte van de gelegenheid gebruik om in Parijs een optreden te geven waar haar Franse fans reikhalzend naar uitkeken. De dag na de show plaatste ze een afscheidsbericht aan de hoofdstad op haar Instagram-account, vergezeld van een foto die direct in de smaak viel bij haar volgers. "Goedenacht Parijs!! Dank je wel voor altijd," schreef ze bij de foto, met een lotusbloem-emoji en een verwijzing naar Chanel en artistiek directeur Matthieu Blazy.

Een vintage-geïnspireerde Chanel-jurk

Voor deze gelegenheid koos Olivia Dean voor een creatie van Chanel, die een uitgesproken vintage en romantische uitstraling heeft. De jurk met bloemenprint illustreert perfect de stijl die de zangeres al meerdere seizoenen hanteert: een mix van zachtheid en verwijzingen naar silhouetten uit voorbije decennia. Deze aanpak doet denken aan haar podiumesthetiek, die vaak wordt omschreven als een eerbetoon aan de vrouwen van de jaren 60 en 70. Deze stilistische consistentie draagt bij aan haar status als een van de meest veelbelovende Britse artiesten in de modewereld.

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Een langdurige band met het Huis Chanel

De keuze voor een creatie van Chanel is geen toeval. Olivia Dean maakt al sinds 2023 deel uit van de invloedssfeer van het Franse modehuis, toen ze de haute couture-show voor de lente bijwoonde. Sinds juni 2024 is de zangeres een van de officiële ambassadeurs en vrienden van het huis en verschijnt ze regelmatig in creaties van de Chanel-teams. Deze loyaliteit is langdurig en gaat veel verder dan simpele "commerciële samenwerkingen": Olivia Dean heeft een oprechte creatieve band met het huis opgebouwd, met name sinds Matthieu Blazy de artistieke leiding overnam.

Met haar vintage Chanel-jurk met bloemenprint, haar succesvolle concert in Parijs en haar ontroerende eerbetoon aan het Franse modehuis, leverde Olivia Dean een van haar meest memorabele optredens in Parijs af. Het bewees haar vermogen om haar muzikale carrière en mode-identiteit naadloos te combineren. En het laat zien dat haar samenwerking met Chanel en Matthieu Blazy ongetwijfeld zal blijven zorgen voor stijlvolle momenten, podium na podium.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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