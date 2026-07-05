Hailey Bieber trekt alle aandacht in een opvallende oranje strandoutfit.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber zorgde voor een sensatie op Instagram met een feloranje strandoutfit, die ze deelde als onderdeel van de behind-the-scenes van de zomerse campagne van haar merk Rhode.

Een oranje tweedelig badpak met halternek.

Hailey Bieber deelde deze nieuwe look in een kijkje achter de schermen van de Rhode huidverzorgingscampagne voor zomer 2026. Het meest opvallende element van deze outfit is ongetwijfeld de kleur. Ze draagt een strandoutfit in een levendig, fel oranje. De top heeft een halterhals en een diepe decolleté. Het bijpassende broekje bestaat uit korte shorts in dezelfde zonnige tint, wat zorgt voor een samenhangende, monochrome look. Het is een uitgesproken zomerse combinatie die perfect illustreert hoe graag Hailey Bieber felle kleuren draagt als het om strandkleding gaat.

Een rode jas als contrast met de outfit.

Om deze look compleet te maken, koos Hailey Bieber voor een opvallend detail: een kort rood jasje over haar topje. Dit subtiele contrast tussen het levendige oranje van de outfit en het dieprode zorgt voor een dynamisch samenspel van kleuren, wat het silhouet een extra dimensie geeft. Deze stylingtruc transformeert een "simpele" strandoutfit in een waar mode-statement en illustreert Hailey Biebers talent om zelfs de meest casual look te verheffen met één enkel, goed gekozen detail.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door rhode skin (@rhode)

Een outfit die al in mei te zien was.

Hailey Bieber had de vorige maand dezelfde oranje outfit gedeeld in een carrousel op haar eigen Instagram-account. De post, met als simpel onderschrift "appels met sinaasappels", toonde de tweedelige outfit vanuit verschillende hoeken en oogstte al veel bewondering. Deze nieuwe aandacht, ditmaal via het account van haar merk, vergroot de media-aandacht voor een outfit die al door haar fans wordt geprezen.

Een bericht dat haar fans in verrukking brengt.

Het bericht van Rhode riep, niet geheel onverwacht, direct een golf van enthousiaste reacties op bij haar volgers. De reacties stroomden binnen onder de foto's, wat de sterke band aantoont die Hailey Bieber met haar community heeft. Haar vermogen om een simpele strandoutfit om te toveren tot een onvergetelijk moment illustreert eens te meer Hailey Biebers aanzienlijke gevoel voor mode.

Een oranje tint die past bij de trends van dit seizoen.

De keuze voor oranje is ook veelbetekenend. Deze tint, die soms gevreesd wordt vanwege zijn "felle intensiteit", heeft zich al jarenlang gevestigd als een van de belangrijkste kleuren van de zomer. Van mandarijn tot perzik, en ook diepere tinten, hebben ontwerpers en modehuizen het palet van zonnige kleuren massaal omarmd. Door deze kleur voor haar eigen campagne te gebruiken, bevestigt Hailey Bieber haar rol als trendsetter.

Met haar opvallende oranje strandoutfit, haltertop, bijpassende microshorts en contrasterende rode jas, maakt Hailey Bieber opnieuw een stijlvolle verschijning. Naast de look illustreert deze post een goed doordachte strategie: de oprichtster zelf tot de beste ambassadrice voor haar merk maken.