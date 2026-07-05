Bella Thorne weet internetgebruikers te betoveren met haar nieuwste look in een jurk met een hoge split.

Om haar verjaardag te vieren, deelde de Amerikaanse actrice Bella Thorne een reeks foto's op Instagram, waarop ze een elegante jurk met split draagt. Een look die meteen in de smaak viel bij haar volgers.

Een lange, chocoladebruine jurk met een split.

Voor de avond droeg Bella Thorne een lange, mouwloze jurk in een diepe chocoladebruine tint. De lange jurk had een hoge split die het silhouet extra beweging gaf. De halslijn, versierd met fijn bewerkte knoopjes, voegde een vleugje luxe toe aan de algehele look.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om de jurk compleet te maken, koos Bella Thorne voor nude pumps, metallic armbanden en verschillende ringen voor een uitgesproken chique touch. Haar make-up, met zacht gekruld haar en een stralende, perzikkleurige teint, maakte deze verfijnde look perfect af. Een harmonieus geheel, tot in de kleinste details zorgvuldig gepland.

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Een outfit speciaal ontworpen voor haar verjaardag.

Deze verschijning maakte deel uit van een feestelijke gelegenheid. In het onderschrift van haar bericht schreef Bella Thorne humoristisch: "Een jarige vindt het vreselijk om ons te zien aankomen", waarmee ze de vrolijke sfeer van de avond bevestigde. Bella Thorne deelde ook een aantal intieme momenten met haar verloofde, Mark Emms, wat een persoonlijk tintje gaf aan deze fotoserie.

Fans zijn gecharmeerd

Het is geen verrassing dat deze look een golf van enthousiaste reacties teweegbracht. Veel internetgebruikers prezen Bella Thornes elegantie en zelfvertrouwen, geheel in lijn met haar gevoel voor stijl. Voor velen behoort deze outfit tot haar beste van de afgelopen maanden. Bella Thorne, die er een handje van heeft om een statement te maken, bevestigt hiermee opnieuw haar voorliefde voor verfijnde kleding.

Met deze chocoladebruine jurk met een hoge split maakte Bella Thorne een elegante en feestelijke verschijning. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hier erg blij mee waren.