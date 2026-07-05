Bella Thorne weet internetgebruikers te betoveren met haar nieuwste look in een jurk met een hoge split.

Anaëlle G.
@bellathorne / Instagram

Om haar verjaardag te vieren, deelde de Amerikaanse actrice Bella Thorne een reeks foto's op Instagram, waarop ze een elegante jurk met split draagt. Een look die meteen in de smaak viel bij haar volgers.

Een lange, chocoladebruine jurk met een split.

Voor de avond droeg Bella Thorne een lange, mouwloze jurk in een diepe chocoladebruine tint. De lange jurk had een hoge split die het silhouet extra beweging gaf. De halslijn, versierd met fijn bewerkte knoopjes, voegde een vleugje luxe toe aan de algehele look.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om de jurk compleet te maken, koos Bella Thorne voor nude pumps, metallic armbanden en verschillende ringen voor een uitgesproken chique touch. Haar make-up, met zacht gekruld haar en een stralende, perzikkleurige teint, maakte deze verfijnde look perfect af. Een harmonieus geheel, tot in de kleinste details zorgvuldig gepland.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door BELLA (@bellathorne)

Een outfit speciaal ontworpen voor haar verjaardag.

Deze verschijning maakte deel uit van een feestelijke gelegenheid. In het onderschrift van haar bericht schreef Bella Thorne humoristisch: "Een jarige vindt het vreselijk om ons te zien aankomen", waarmee ze de vrolijke sfeer van de avond bevestigde. Bella Thorne deelde ook een aantal intieme momenten met haar verloofde, Mark Emms, wat een persoonlijk tintje gaf aan deze fotoserie.

Fans zijn gecharmeerd

Het is geen verrassing dat deze look een golf van enthousiaste reacties teweegbracht. Veel internetgebruikers prezen Bella Thornes elegantie en zelfvertrouwen, geheel in lijn met haar gevoel voor stijl. Voor velen behoort deze outfit tot haar beste van de afgelopen maanden. Bella Thorne, die er een handje van heeft om een statement te maken, bevestigt hiermee opnieuw haar voorliefde voor verfijnde kleding.

Met deze chocoladebruine jurk met een hoge split maakte Bella Thorne een elegante en feestelijke verschijning. Het is dan ook geen wonder dat haar fans hier erg blij mee waren.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Met haar vintage bloemenjurk maakte Olivia Dean een opvallende verschijning.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Met haar vintage bloemenjurk maakte Olivia Dean een opvallende verschijning.

De Britse singer-songwriter Olivia Dean verraste haar fans in Parijs opnieuw. Na een concert in de Franse hoofdstad...

Hailey Bieber trekt alle aandacht in een opvallende oranje strandoutfit.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber zorgde voor een sensatie op Instagram met een feloranje strandoutfit, die...

Deze actrice, die kritiek kreeg op haar gewicht, reageert op opmerkingen over haar uiterlijk.

Olivia Wilde heeft besloten te reageren op degenen die commentaar hebben geleverd op haar uiterlijk. Nadat een foto...

Op 56-jarige leeftijd straalt Heather Graham in een zomerse outfit aan de Franse Rivièra.

De Amerikaanse actrice en producente Heather Graham deelde een reeks zonnige foto's op Instagram, genomen aan de Franse...

"Ze ziet eruit als 20": Megan Fox verrast met een make-over waar iedereen dol op is.

De Amerikaanse actrice en model Megan Fox werd onlangs geprezen door haar visagist, die een reeks foto's van...

De nieuwe look van Ester Expósito trekt de aandacht, zelfs van Kylian Mbappé.

De Spaanse actrice Ester Expósito deelde een reeks foto's op Instagram waarop ze een chique en trendy nieuwe...