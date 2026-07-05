Deze actrice, die kritiek kreeg op haar gewicht, reageert op opmerkingen over haar uiterlijk.

Olivia Wilde heeft besloten te reageren op degenen die commentaar hebben geleverd op haar uiterlijk. Nadat een foto van haar op de rode loper in april 2026 viraal ging, werd de Amerikaanse actrice en regisseur het doelwit van alarmerende opmerkingen over haar uiterlijk en gezondheid. Enkele weken later voelde ze zich genoodzaakt de zaken recht te zetten.

Een virale foto en kwetsende reacties

Het begon allemaal met een foto die genomen was op het Internationale Filmfestival van San Francisco. De afbeelding verspreidde zich razendsnel via sociale media, vergezeld van bijzonder harde commentaren. Sommige internetgebruikers gingen zelfs zo ver dat ze beweerden dat de actrice er "ziek" uitzag, terwijl anderen zich opperden om dokter te spelen en haar allerlei kwalen toeschreven. "En plotseling was het overal," herinnert Olivia Wilde zich, verbijsterd dat de foto, zoals ze het zelf noemt, "honderden miljoenen telefoons" bereikte.

Het 69e @SFFILM Festival begint met een bezoek van Olivia Wilde, regisseur en hoofdrolspeelster van “The Invite”, waarmee het festival werd geopend met een vertoning in het @Castro_Theatre . pic.twitter.com/flkjOOpi45 — Mike DeWald (@mike_dewald) 25 april 2026

De afgemeten reactie van de actrice

De actrice was te gast in de podcast " Call Her Daddy " en wilde graag de zaken rechtzetten. "Zo zie ik er in werkelijkheid niet uit," benadrukte ze, en legde uit dat de foto simpelweg vanuit een ongunstige hoek was genomen. In plaats van boos te worden, lachte ze erom: "We hebben allemaal wel eens een slechte foto gemaakt. Stel je voor dat die op miljoenen telefoons terechtkomt," grapte ze, eraan toevoegend dat zij en haar dierbaren er hartelijk om hadden gelachen. "Mijn vrienden zijn de eersten die er grappen over maken, en op een veel grappigere manier," vertrouwde ze toe.

Een observatie over online vrouwenhaat

Los van de anekdote ziet Olivia Wilde het als een symptoom van een groter probleem. Volgens haar illustreert deze controverse de aanhoudende vrouwenhaat en het feit dat "het internet niet weet hoe over een vrouw te praten". Het is een manier om de constante controle te benadrukken die wordt uitgeoefend op het uiterlijk van vrouwen in de publieke oog. De actrice bood echter een "genuanceerd" perspectief en erkende met zelfspot dat de foto zo verrassend was dat ze zich er zelf ook zorgen over had kunnen maken: "Ik geef toe dat de foto bizar was. Ik zou me ook hebben afgevraagd: 'Gaat het wel goed met haar?'"

Door met humor en inzicht te reageren, transformeert Olivia Wilde een pijnlijke controverse in een reflectie op hoe vrouwen worden gezien. Haar boodschap: een slechte foto zegt niets over een persoon, en iedereen verdient wat meer vriendelijkheid. Een verfrissende uitspraak, die lijnrecht ingaat tegen de opmerkingen die op haar gericht waren.

