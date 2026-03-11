"Een zeldzaam charisma": op 57-jarige leeftijd bewijst Gillian Anderson dat de catwalk toegankelijk is voor alle leeftijden.

De Amerikaanse actrice Gillian Anderson, ster van "The X-Files", liep vol zelfvertrouwen over de catwalk tijdens de Parijse Fashion Week en verlichtte deze met een magnetische en tijdloze uitstraling.

Een stijlvolle heropleving van de haarband uit de jaren 90.

Gillian Anderson betoverde in een crèmekleurige jurk met pailletten, gecombineerd met een zigzag-haarband in jaren 90-stijl. De haarband met textuur, die de voorste plukken van haar haar als vingers in haar haar op hun plek hield, gaf haar een funky en heerlijk retro-look. Omringd door modellen onder de 30, straalde de 57-jarige Gillian Anderson een charisma uit dat generaties overstijgt, en liep ze met moeiteloze, natuurlijke elegantie.

Fans vol bewondering

Het internet was helemaal in de ban van Gillian Anderson: "Een zeldzaam charisma, ze steelt de show op 57-jarige leeftijd!" of "Ik vind het geweldig dat ze op haar leeftijd nog op de catwalk staat, een tijdloze koningin!" , riepen fans uit, die haar magnetische uitstraling en haar "durf" om leeftijdsnormen in de mode te trotseren, bewonderden.

De trend van de haarbanden: een sterke comeback.

Deze gekerfde haarband, een ster uit romantische komedies uit de jaren 90 zoals "Clueless", maakt een schitterende comeback met de retro beauty-trend: matte contouren, donkere lippen en minimalistische make-up, terwijl platte coltrui-haarbanden, geïnspireerd op Carolyn Bessette Kennedy, de sociale media overnemen. Op de catwalks zien we ook losse, natuurlijke paardenstaarten, een verademing van de overgestructureerde looks – een vleugje moeiteloze frisheid.

Kortom, op 57-jarige leeftijd geeft Gillian Anderson een nieuwe betekenis aan mode door de catwalk tot een inclusieve en levendige ruimte te maken. Haar retro haarband en stralende uitstraling herinneren ons eraan dat "echt charisma" geen leeftijdsgrens kent – een meesterwerk in tijdloze elegantie.