Het Amerikaanse model Emily Ratajkowski kiest voor een stijlvolle look die de aandacht trekt.

Tijdens de Parijse Fashion Week, bij de Loewe herfst/winter 2026/27 show, toonde het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Emily Ratajkowski een minimalistisch silhouet, waarmee ze direct de aandacht trok van fotografen en sociale media.

Een uiterst verfijnd cape-vest

Emily Ratajkowski toverde een eenvoudig zwart vestje om tot een elegante cape, die ze subtiel om haar schouders knoopte om haar bovenlichaam te bedekken, zonder er iets onder te dragen (vierde foto in het Instagram-bericht hieronder) . Gecombineerd met een strakke zwarte jeans en minimalistische zwarte pumps creëerde deze modekeuze een contrast tussen casual en high fashion. Ze maakte de outfit compleet met los, getextureerd bruin haar, een oversized zonnebril en natuurlijke make-up – een moeiteloze look die zelfvertrouwen en moderniteit uitstraalde.

Fans waren helemaal weg van deze stijlvolle durf.

De post zorgde voor een ware hype op sociale media: fans waren dol op deze avant-gardistische look en prezen haar vermogen om minimalisme met flair te herinterpreteren. "Iconisch, je maakt van een simpele outfit iets bijzonders!" en "Perfecte balans tussen gedurfd en elegant" waren slechts enkele van de enthousiaste reacties, waarmee Emily Ratajkowski's meesterschap in de kunst van stijlvolle en krachtige mode werd geprezen.

Een verklaring van Loewe waarin dit wordt bevestigd

Deze kledingkeuze sluit aan bij het DNA van Loewe, een merk dat bekendstaat om zijn grafische silhouetten en samenspel van materialen. Door te kiezen voor "berekende afwezigheid" in plaats van "overdaad", bewijst Emily Ratajkowski dat minder vaak rijmt op meer als het gaat om mode-impact.

Kortom, Emily Ratajkowski heeft het vest tijdens deze Parijse Fashion Week tot een ware haute couture-klassieker verheven en daarmee opnieuw haar aangeboren gevoel voor ingetogen stijl bewezen. Deze minimalistische look, die zowel chic als elegant is, bevestigt haar status als icoon die met moeiteloze elegantie de regels herdefinieert.

"Ze veroudert niet": 27 jaar later blikt Elizabeth Hurley terug op een van haar meest memorabele looks.

