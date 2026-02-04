K-pop: Deze Koreaanse zangeres beleeft een historisch moment tijdens de Grammy Awards.

Roseanne Park, beter bekend als Rosé, lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink, schreef geschiedenis tijdens de Grammy Awards van 2026 door als eerste K-pop soloartiest op het prestigieuze podium op te treden. Op 1 februari bracht ze in Los Angeles haar wereldhit "APT." ten gehore, waarmee ze haar razendsnelle opmars als soloartiest bevestigde.

Een historisch moment voor K-pop.

Rosé overtrof de optredens van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS tijdens de Grammy Awards (2020-2022) en werd de eerste solo-idool die solo optrad tijdens de 68e ceremonie. Ze is genomineerd in drie belangrijke categorieën – Record of the Year, Song of the Year en Best Pop Duo/Group Performance – en is daarmee de eerste K-popartiest die genomineerd is voor deze algemene prijzen, waarvoor alle Academy-leden stemgerechtigd zijn.

Het fenomenale succes van "APT."

Deze hit, een samenwerking met Bruno Mars, werd in oktober 2024 uitgebracht op haar debuut soloalbum "rosie" (nummer 3 in de Billboard 200) en verwijst naar een Koreaans drankspel. Het nummer domineerde de hitlijsten: 12 weken op nummer 1 in de Billboard Global 200, 19 weken in de Global Exclusive US-hitlijst, nummer 3 in de Top 100 en nummer 1 in de Pop Airplay-hitlijst. Een record voor een K-popartiest. Rosé had met dit nummer al de MTV VMA Song of the Year-award gewonnen.

K-pop verovert de Grammy's in volle gang.

Dit optreden maakt deel uit van een bredere trend van toenemende zichtbaarheid van K-pop bij de Grammy Awards van 2026, waaronder ook een optreden van de zeskoppige Amerikaanse meidengroep Katseye en nominaties voor de virtuele groep HUNTR/X. Rosé's verschijning, die tijdens prime time in de drie uur durende hoofdshow werd uitgezonden, benadrukte de strategische erkenning van de Academy voor haar solowerk nu Blackpink een pauze heeft ingelast.

Uiteindelijk heeft Rosé niet alleen opgetreden; ze heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor K-pop-solisten bij de Grammy's en bewezen dat individueel talent kan wedijveren met de grootste artiesten. Of ze nu wel of geen prijzen wint, dit historische moment bevestigt haar artistieke onafhankelijkheid en stuwt K-pop naar nieuwe hoogten.