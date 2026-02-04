Search here...

K-pop: Deze Koreaanse zangeres beleeft een historisch moment tijdens de Grammy Awards.

Léa Michel
@roses_are_rosie/Instagram

Roseanne Park, beter bekend als Rosé, lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink, schreef geschiedenis tijdens de Grammy Awards van 2026 door als eerste K-pop soloartiest op het prestigieuze podium op te treden. Op 1 februari bracht ze in Los Angeles haar wereldhit "APT." ten gehore, waarmee ze haar razendsnelle opmars als soloartiest bevestigde.

Een historisch moment voor K-pop.

Rosé overtrof de optredens van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS tijdens de Grammy Awards (2020-2022) en werd de eerste solo-idool die solo optrad tijdens de 68e ceremonie. Ze is genomineerd in drie belangrijke categorieën – Record of the Year, Song of the Year en Best Pop Duo/Group Performance – en is daarmee de eerste K-popartiest die genomineerd is voor deze algemene prijzen, waarvoor alle Academy-leden stemgerechtigd zijn.

@haenchae rosé de grootste kpop-soloartiest ooit, omg! #fyp #kpop #kpopfyp #blackpink #edit ♬ original sound - BAMGYU!!/KANA

Het fenomenale succes van "APT."

Deze hit, een samenwerking met Bruno Mars, werd in oktober 2024 uitgebracht op haar debuut soloalbum "rosie" (nummer 3 in de Billboard 200) en verwijst naar een Koreaans drankspel. Het nummer domineerde de hitlijsten: 12 weken op nummer 1 in de Billboard Global 200, 19 weken in de Global Exclusive US-hitlijst, nummer 3 in de Top 100 en nummer 1 in de Pop Airplay-hitlijst. Een record voor een K-popartiest. Rosé had met dit nummer al de MTV VMA Song of the Year-award gewonnen.

K-pop verovert de Grammy's in volle gang.

Dit optreden maakt deel uit van een bredere trend van toenemende zichtbaarheid van K-pop bij de Grammy Awards van 2026, waaronder ook een optreden van de zeskoppige Amerikaanse meidengroep Katseye en nominaties voor de virtuele groep HUNTR/X. Rosé's verschijning, die tijdens prime time in de drie uur durende hoofdshow werd uitgezonden, benadrukte de strategische erkenning van de Academy voor haar solowerk nu Blackpink een pauze heeft ingelast.

Uiteindelijk heeft Rosé niet alleen opgetreden; ze heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor K-pop-solisten bij de Grammy's en bewezen dat individueel talent kan wedijveren met de grootste artiesten. Of ze nu wel of geen prijzen wint, dit historische moment bevestigt haar artistieke onafhankelijkheid en stuwt K-pop naar nieuwe hoogten.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze zangeres beweert dat ze geen kinderen wil en krijgt daardoor te maken met ongepaste reacties.
Article suivant
Op 56-jarige leeftijd kiest Lauren Sánchez Bezos voor een minimalistische jurk en geeft ze een nieuwe betekenis aan ingetogen elegantie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ouder worden is heel positief": op 57-jarige leeftijd viert dit model schoonheid zonder enige beperking.

Het Amerikaanse model Christy Turlington blijft leeftijdsgerelateerde stereotypen in de mode- en beautywereld uitdagen. Als wereldwijde ambassadrice van...

Op 56-jarige leeftijd kiest Lauren Sánchez Bezos voor een minimalistische jurk en geeft ze een nieuwe betekenis aan ingetogen elegantie.

Lauren Sanchez Bezos, de Amerikaanse televisiepresentatrice en ondernemer die verloofd is met Jeff Bezos, trekt opnieuw de aandacht...

Deze zangeres beweert dat ze geen kinderen wil en krijgt daardoor te maken met ongepaste reacties.

Zangeres Charli XCX kwam onlangs in het middelpunt van de controverse te staan na een podcastgesprek met de...

Dankzij haar "onwerkelijke verschijning" is dit Amerikaanse model fascinerend.

Het Amerikaanse model Anok Yai, bekend om haar magnetische uitstraling, verovert de modewereld opnieuw met een parfumcampagne. Haar...

Op 46-jarige leeftijd deelt Kate Hudson haar Parijse outfits en haar winterse bad in Frankrijk.

Kate Hudson fleurde haar verblijf in Parijs op met chique outfits en een winterbad in Frankrijk. De Amerikaanse...

Deze actrice, die kritiek kreeg omdat ze er "heel oud uit zou zien", reageert.

In een industrie waar uiterlijk vaak belangrijker is dan talent, weigeren sommige beroemdheden te zwijgen wanneer ze met...

© 2025 The Body Optimist