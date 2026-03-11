Zendaya verrast iedereen met een kort kapsel en een minimalistische look.

Zendaya verraste iedereen met een ultrachique kort kapsel en een minimalistische look die alle ogen op zich gericht kreeg. Tijdens de Paris Fashion Week onthulde de Amerikaanse actrice, producer en model een elegant silhouet, waarmee ze haar status als onbetwist mode-icoon bevestigde.

Een ultrachique krullenbob

Tijdens de Parijse Fashion Week droeg Zendaya een korte, krullende bob, geïnspireerd op de jaren 20 en Betty Boop, met een zijscheiding die subtiel één oog bedekte voor een dramatisch en verfijnd effect. Deze gestructureerde snit moderniseerde haar gezicht direct en voegde een vleugje retro-futurisme toe.

Strak silhouet en chique bruidsstijl

Zendaya koos voor een asymmetrische witte jurk in bruidsstijl met een col, korte opgerolde mouwen, een asymmetrische ballonrok en een zwarte riem die haar taille accentueerde. De minimalistische outfit, compleet met zwarte pumps met spitse neus, speelde met contrasten en volumes voor een grafische en elegante look. Haar make-up – dunne zwarte eyeliner, stralende bruine oogschaduw en koele rode lippen – samen met gouden en diamanten sieraden, voegden een subtiele sprankeling toe.

Fans vol bewondering

Deze look zorgde meteen voor een ware hype op sociale media: "Zendaya, de koningin van het minimalisme!" , "Deze bucket hat is revolutionair, je ziet er perfect uit," riepen fans uit, waarmee ze opnieuw haar talent prezen om eenvoud om te toveren tot een krachtig mode-statement.

Met deze korte coupe en gecontroleerde minimalistische stijl bevestigt Zendaya haar rol als "visionaire trendsetter". Deze verfijnde "bruidsrevival" bewijst dat ze uitblinkt in het herdefiniëren van de regels met een tijdloze en moeiteloze elegantie.