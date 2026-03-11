"De nieuwe Pamela Anderson": dit model maakt furore in de cast van de volgende "Baywatch".

Het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader is toegevoegd aan de cast van de reboot van "Baywatch". Ze maakte het nieuws bekend op haar Instagram op 9 maart en bevestigde haar rol als vast castlid in de Fox-productie die gepland staat voor het seizoen 2026/27.

Selene, de uitgesproken rivale

Brooks Nader zou Selene spelen, de kapitein van de strandwachten van Zuma Beach, die omschreven wordt als "uitgesproken" en uitstekend in haar werk, maar constant in conflict is met Hobie Buchannon (Stephen Amell), de kapitein van "Baywatch". Hun toch al explosieve rivaliteit escaleert wanneer Hobie zijn dochter Charlie (Jessica Belkin) in zijn team opneemt, waardoor spanningen aan het licht komen die veel dieper gaan dan simpele professionele verschillen.

Een cast die een spectaculaire show belooft.

Brooks Nader voegt zich bij een al indrukwekkende cast: de Amerikaanse actrice Hassie Harrison (Nat), de Amerikaanse acteur Thaddeus LaGrone (Brad), actrice Jessica Belkin (Charlie), en de Amerikaanse acteur David Chokachi die zijn terugkerende rol als Cody Madison, manager van bar The Shoreline en mentor van de jonge strandwachten, opnieuw vertolkt.

Fans in extase

De aankondiging zorgde voor een ware hype op sociale media: "De nieuwe Pamela Anderson is er!" , "Brooks Nader als Selene is perfect, ze gaat geweldig zijn!" , riepen fans enthousiast, die reikhalzend uitkeken naar deze mode-icoon in de legendarische rode outfit voor adrenalineverhogende reddingsacties en spannende verhaallijnen in de reboot van "Baywatch".

Kortom, Brooks Nader ontpopt zich als het nieuwe charismatische gezicht van de "Baywatch"-reboot en belooft de vlam van de cultserie uit de jaren 90 weer aan te wakkeren. Met haar rol als explosieve kapitein wordt ze nu al gezien als het icoon van deze nieuwe generatie strandwachten.

