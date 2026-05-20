Heidi Klum zorgde in een gouden kanten jurk voor een sensatie op de rode loper van Cannes.

Het Duits-Amerikaanse model, televisiepresentatrice en actrice Heidi Klum verscheen op de rode loper van het filmfestival van Cannes (12-23 mei) voor de vertoning van de film "Fjord". Ze koos voor een spectaculaire look, geheel in lijn met haar gebruikelijke flair voor dramatische mode. Haar outfit, bestaande uit prachtig gouden kant en een crèmekleurige operajas, werd al snel een van de meest opvallende verschijningen van de avond.

Een tweedelig setje van gouden kant.

De kern van Heidi Klums outfit wordt gevormd door een op maat gemaakt tweedelig ensemble, volledig vervaardigd uit Alençon-kant, handgeborduurd met gouden draad. Het dichte, zorgvuldig bewerkte bloemenmotief bedekt de gehele stof en weerkaatst het licht met wisselende intensiteit, afhankelijk van de hoek. De getailleerde top heeft een sweetheart-halslijn die een romantische touch geeft. De zeemeerminnenrok valt soepel in een kolom en loopt aan de zoom iets uit, waardoor een elegant en sculpturaal silhouet ontstaat.

Een theatrale operajas

Om het ceremoniële aspect van haar verschijning te benadrukken, completeerde Heidi Klum haar ensemble met een crèmekleurige operajas van taft, die ze losjes over haar schouders droeg. Dit bijzonder spectaculaire kledingstuk onderscheidt zich door de volumineuze pofmouwen en de soepel vallende achterkant. Het contrast tussen de precisie van het gouden kant en de luchtige lichtheid van de crèmekleurige taft geeft de outfit een werkelijk filmische kwaliteit. Bij elke stap golft de jas, waardoor het theatrale silhouet nog meer opvalt.

Een warme make-over

Voor haar beautylook koos Heidi Klum voor zachte, natuurlijke golven die de strakke lijnen van haar outfit verzachtten. Haar make-up bestond uit warme, zongebruinde tinten: een stralende gebruinde teint, subtiel aangezette ogen en lippen met gouden accenten. Om de look compleet te maken, droeg ze meerdere gouden kettingen over elkaar om haar nek, die perfect pasten bij het kleurenpalet van haar silhouet.

Met haar verschijning in Cannes gaf Heidi Klum een ware masterclass in elegantie, gebaseerd op de schittering van gouden kant en de theatraliteit van een operajas. Een silhouet dat zowel verfijnd als onmiskenbaar spectaculair was.