Deze 57-jarige Deense model trekt de aandacht in een kanten outfit.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

Tijdens de vertoning van de film "Amarga Navidad" in het Palais des Festivals schitterde het Deense model en fotografe Helena Christensen op de rode loper van het Filmfestival van Cannes 2026 (12-23 mei) in een opvallende zwarte kanten outfit. Ze bevestigde haar meesterschap op grote internationale mode-evenementen met een verschijning die zowel elegant als stijlvol was.

Een op zeemeerminnen geïnspireerde kanten jurk

De blikvanger van Helena Christensens outfit was een lange zwarte jurk van delicate bloemenkant, gestructureerd door verticale panelen. Het zeemeerminsilhouet sloot aan tot de knieën en liep vervolgens elegant uit naar de vloer. Een zwarte zijden bies sierde de zoom, terwijl zwarte fluwelen accenten het lijfje versierden. Geplooide stroken stof aan zowel de voor- als achterkant gaven de jurk een architectonisch accent en zorgden voor een visuele structuur.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om deze outfit compleet te maken, koos Helena Christensen voor een paar subtiele maar stralende zilveren oorringen, die een vleugje minerale elegantie toevoegden aan het strakke zwart van de jurk. Een kleine zwarte leren clutch met een delicate strik maakte het geheel af met ingetogen elegantie. Een wit horloge om haar pols en een paar zwarte sandalen met bandjes maakten de look af, waarmee een zorgvuldig samengestelde collectie van harmonieuze elementen ontstond.

Een gedurfde make-over voor je uiterlijk.

Helena Christensen koos voor een strakke, luchtige Franse föhnkapsel, waarbij haar lange kastanjebruine haar losjes naar beneden viel en haar pony naar één kant van haar gezicht was gekamd. Rokerige bruine oogschaduw, een stralende teint, een roze blush en lippen in dezelfde tint maakten de look compleet en zorgden voor een natuurlijke, zachte uitstraling.

Met deze verschijning in Cannes bewijst Helena Christensen eens te meer dat elegantie en consistentie in de mode hand in hand gaan. Een silhouet met een grote stilistische samenhang, dat zich onderscheidt als een van de meest herkenbare momenten van het festival van dit jaar.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
