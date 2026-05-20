"Ze is ouder geworden": deze 47-jarige model krijgt commentaar op haar uiterlijk.

De verschijning van Laetitia Casta op de rode loper van het filmfestival van Cannes in 2026 (12-23 mei) heeft de afgelopen dagen een golf van reacties op sociale media teweeggebracht. De Franse actrice en model, die de première van de film "Karma" van regisseur Guillaume Canet bijwoonde, werd het doelwit van talloze opmerkingen over haar uiterlijk. Verschillende bekende personen, evenals een groot aantal internetgebruikers, veroordeelden deze opmerkingen als seksistisch en openden daarmee een echt debat over de aanhoudende druk die op vrouwen in de publieke oog wordt uitgeoefend.

Een optreden in Cannes gericht op

Binnen enkele uren stroomden de kritische reacties binnen onder video's van Laetitia Casta's verschijning op de rode loper. "Ze is ouder geworden", "ze is veranderd", "ze is aangekomen" : deze opmerkingen, die neerkomen op bodyshaming, werden snel veroordeeld. Laetitia Casta bevindt zich, ondanks zichzelf, in het middelpunt van een controverse die veel verder reikt dan haar individuele geval en de bredere vraag oproept hoe vrouwen boven de 30 in de media worden neergezet.

Een golf van steunbetuigingen op sociale media.

Geconfronteerd met deze stortvloed aan opmerkingen, verzamelde zich al snel steun voor haar. Talrijke publieke figuren spraken zich uit om deze kritiek te veroordelen. Laetitia Casta's ex-partner, de Italiaanse acteur Stefano Accorsi, betreurde de "terugkerende opmerkingen gericht aan vrouwen in de publieke oog". Ook veel internetgebruikers benadrukten het problematische karakter van deze opmerkingen, die ondanks decennia van collectief bewustzijn blijven bestaan.

In deze context hebben verschillende stemmen een fundamenteel principe herhaald: het lichaam en uiterlijk van een vrouw – net als dat van ieder ander – mogen niet worden beoordeeld of bekritiseerd. Of je nu 20, 30, 40 of ouder bent, iedereen ontwikkelt zich met de tijd en de ervaringen die daarbij horen, en body shaming, in welke vorm dan ook, hoort niet thuis in het publieke debat.

Uiteindelijk onderstreept deze controverse de dringende noodzaak om gezamenlijk na te denken over hoe we vrouwen en hun fundamentele recht om oud te worden zonder aan onterechte oordelen te worden onderworpen, beschouwen.

Een actrice die een rok draagt op de rode loper, lokt een golf van kritiek uit.

