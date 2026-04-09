Sydney Sweeney trekt alle aandacht op de rode loper in een vintage "capejurk".

Tijdens de première van het derde seizoen van "Euphoria" maakte Sydney Sweeney een opvallende indruk met haar uitgesproken retro kledingkeuze. De Amerikaanse actrice verscheen op de rode loper in een witte jurk, waarmee ze de heropleving van silhouetten geïnspireerd op de jaren 2000 bevestigde.

Een iconische capejurk uit de jaren 2000.

Hoewel de HBO-serie bekendstaat om haar zeer eigentijdse esthetiek, bood het evenement Sydney Sweeney desondanks de kans om voor een vintage kledingstuk te kiezen. Dit stilistische contrast onderstreept de diversiteit van de huidige invloeden in de mode, waar de archieven van grote modehuizen een steeds belangrijkere rol spelen bij het vormgeven van de looks van beroemdheden.

De jurk die Sydney Sweeney koos, onderscheidde zich door de minimalistische snit en het kenmerkende detail: een lichtgewicht cape die in de mouwen was verwerkt. De jurk, gemaakt van nauwsluitende jersey met een korte lengte, presenteerde een gestroomlijnd silhouet dat typerend was voor de esthetiek van de jaren 2000. Het centrale element van het ontwerp was een zwierige sluier die om de armen gedrapeerd was en een luchtig cape-effect creëerde. De structuur werd geaccentueerd door een met strasssteentjes versierde strik, waardoor een omhullende vorm ontstond die deed denken aan enkele van Pierre Cardins stilistische experimenten met volume en beweging.

Een consistente stijl tot in de kleinste details, inclusief de accessoires.

De accessoires pasten perfect bij de heldere uitstraling van de look. Sydney Sweeney droeg zilveren slingback pumps, gecombineerd met diamanten sieraden zoals oorbellen, een tennisarmband en verschillende bijpassende ringen. Voor haar make-up koos de actrice voor haar kenmerkende kapsel met een zachte föhnbeurt en natuurlijke golven, wat de balans tussen elegantie en eenvoud benadrukte.

De terugkeer van vintage op de rode loper.

Deze kledingkeuze weerspiegelt een bredere trend die de afgelopen tijd in de media te zien is geweest: de waardering voor archiefstukken van grote modehuizen. Vintage wordt nu gezien als een teken van stilistische authenticiteit en draagt tegelijkertijd bij aan een duurzamere benadering van mode. Door een creatie uit 2007 opnieuw te interpreteren, toonde Sydney Sweeney aan dat bepaalde silhouetten tijdloos blijven en tegelijkertijd een hernieuwde weerklank vinden bij een hedendaags publiek.

Met deze capejurk laat Sydney Sweeney zien hoe vintage perfect aansluit bij de huidige trends. Haar verschijning op de rode loper voor het derde seizoen van de serie "Euphoria" bevestigt de groeiende interesse van beroemdheden in kledingstukken uit modearchieven, die hun imago een unieke en diepgaande uitstraling kunnen geven.