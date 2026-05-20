Een actrice die een rok draagt op de rode loper, lokt een golf van kritiek uit.

Op 14 mei verscheen de Franse acteur en regisseur Artus, wiens echte naam Victor-Artus Solaro is, op de rode loper van het Palais des Festivals tijdens het filmfestival van Cannes in een outfit die zeker de aandacht trok. Hij was gespot bij de vertoning van de film waarin hij de hoofdrol speelde en droeg een plooirok over een broek. Deze verschijning lokte direct reacties uit, met name een golf van kritische commentaren op sociale media.

Een opvallend kledingstuk in een verfijnd silhouet.

Het door Artus gekozen kledingstuk valt op door de snit: een middellange geplooide rok in een donkere tint, gedragen over een bijpassende broek. Deze gelaagde techniek, die in sommige hedendaagse ontwerpen voorkomt, speelt met en ondermijnt traditionele kledingcodes voor mannen. De rest van de outfit, ingetogen en samenhangend, benadrukt dit centrale stuk. Deze stijlkeuze maakt deel uit van een bredere beweging, waarin veel mannen de grenzen van de uniseksmode verkennen.

Een golf van reacties op sociale media.

Negatieve reacties stroomden al snel binnen op de berichten waarin de outfit van de acteur werd gedeeld. Sommige internetgebruikers prezen zijn "durf", terwijl anderen talloze scherpe, agressieve en zelfs homofobe opmerkingen maakten. Deze reactie was volstrekt buiten proportie voor een simpele kledingkeuze, want laten we niet vergeten dat iedereen vrij is om zich te kleden zoals hij of zij wil.

Als Artus, in overleg met en onder begeleiding van zijn stylist, ervoor koos om een rok te dragen op het filmfestival van Cannes, was dat volledig zijn persoonlijke keuze. Het is geen uitnodiging tot oordeel en ook geen reden om achterhaalde stereotypen in stand te houden. Het dragen van een rok als man maakt iemand niet "homoseksueel", "woke" of "vrouwelijk", in tegenstelling tot wat sommige haatdragende reacties suggereren. Kleding kent geen geslacht en mag zeker geen aanleiding geven tot aanvallen of beledigingen.

Artus' kalme reactie

In een interview met Gala tijdens het programma Cannorama reageerde Artus op deze "haat" zonder zich erdoor te laten beïnvloeden. "Het is ongelooflijk hoe haatdragend mensen soms kunnen zijn," verklaarde hij, waarbij hij met een vleugje ironie de motieven van degenen die deze opmerkingen maken in twijfel trok. De acteur laat zich er niet door van de wijs brengen, maar houdt juist een gezonde afstand tot online oordelen en blijft achter zijn stijlkeuzes staan.

Uiteindelijk dient deze controverse als een zoveelste herinnering aan het belang van het steunen van publieke figuren die de regels van de rode loper durven te herdefiniëren. Het laat zien dat herenmode, zij het langzaam, steeds meer vrijheid krijgt.