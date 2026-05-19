Op 44-jarige leeftijd straalt model Adriana Lima in een etherische zwarte jurk.

Tijdens het filmfestival van Cannes 2026 (12-23 mei) maakte Adriana Lima een bijzonder opvallende verschijning op een groot juwelengala op de Croisette. Het Braziliaanse model koos voor een uitgesproken delicate silhouet in een lange, asymmetrische zwarte jurk. Het resultaat: een look die flirt met eenvoud, maar tegelijkertijd onmiskenbaar spectaculair is.

Een zwarte tule jurk met asymmetrische lijnen.

Het pronkstuk van Adriana Lima's outfit is de asymmetrische snit van de jurk, die is opgebouwd rond één schouder. Deze constructie, waarbij één kant van het silhouet volledig zichtbaar is om de andere kant beter te benadrukken, creëert een unieke visuele dynamiek en breekt met de klassieke symmetrische draperie op de rode loper. De tule, gekozen als belangrijkste stof, geeft het geheel een bijna etherische lichtheid. In plaats van een zwaar, ondoorzichtig zwart, krijgt de stof hier een luchtige vibratie die "het silhouet van binnenuit tot leven brengt". Deze stijlkeuze laat zien dat zwart, mits met het juiste materiaal bewerkt, allesbehalve statisch kan zijn.

Bij de buste is de stof zorgvuldig geplooid, waardoor een levendige textuur en een ingetogen volume ontstaan. Deze bewerking van het materiaal contrasteert met de vloeiende lijnen van de vollere rok, die vervolgens tot op de grond valt. Bij de geringste beweging van Adriana Lima komt de stof tot leven, rijzend en dalend, alsof ze een eigen leven heeft.

Oorbellen met saffieren en diamanten als middelpunt.

Een ander opvallend element van deze verschijning waren de sieraden. Adriana Lima koos voor een paar lange, bungelende oorbellen bezet met saffieren en diamanten. Het diepblauwe van de saffieren voegde een kostbaar en onverwacht kleuraccent toe, dat contrasteerde met het absolute zwart van de jurk. De diamanten weerkaatsten bij elke beweging het licht en accentueerden haar silhouet met zorgvuldig geplaatste, stralende fonkels. Deze keuze voor uitzonderlijke sieraden creëerde een werkelijk theatraal effect rond haar halslijn en kapsel.

Een verfijnd kapsel met zijpony.

Adriana Lima koos voor haar kapsel een strakke, hoge knot, perfect gestyled en aangevuld met een zorgvuldig aangebrachte zijpony die haar gezicht subtiel omlijst. Dit kapsel, dat zowel retro als uitgesproken modern is, accentueert haar gelaatstrekken en creëert ruimte rond haar decolleté, waardoor haar sieraden prachtig uitkomen.

De handtekening van een icoon uit de topmodellenwereld

Los van de stilistische elementen, herinnert deze verschijning ons aan het gemak waarmee Adriana Lima al meer dan twee decennia de catwalk, de rode loper en gala's siert. Ze straalt steevast een aanwezigheid uit die zowel zachtaardig als meesterlijk is, waarbij haar ervaring als topmodel elk visueel detail beïnvloedt. Het is een elegantie die ze zowel heeft ontwikkeld als belichaamd.

Met haar verschijning in Cannes op 18 mei 2026 demonstreerde Adriana Lima opnieuw haar talent voor verfijnde en elegante silhouetten. Haar asymmetrische zwarte jurk, gecombineerd met uitzonderlijke sieraden, was een van de meest bijzondere modehoogtepunten van het Cannes-festival.