Deze 62-jarige Australische model viert haar verjaardag op het strand.

Het Australische model, actrice en zakenvrouw Elle Macpherson vierde op 29 maart 2026 haar 62e verjaardag met een reeks foto's die in een zonovergoten omgeving waren gemaakt. Als iconische figuur uit de jaren 90 belichaamt ze tijdloze elegantie en wekt ze bewondering bij haar volgers met Instagram-posts die een levensstijl laten zien die gericht is op welzijn en eenvoud.

Een jubileum in serene rust.

Op haar sociale media deelde Elle Macpherson verschillende foto's die ze aan zee had genomen, waarop een kalme en natuurlijke sfeer te zien is. Trouw aan haar kenmerkende stijl draagt het model minimalistische outfits die haar toewijding aan een strakke esthetiek weerspiegelen. Deze foto's werden alom geprezen door internetgebruikers, die haar consistentie en blijvende invloed in de modewereld benadrukten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door MELA PURDIE (@melapurdie)

Een invloedrijk icoon van de jaren 90

Naast deze recente foto's deelde Elle Macpherson ook een retrospectieve video met hoogtepunten uit haar carrière. Deze montage combineert archiefbeelden, tijdschriftcovers en persoonlijke herinneringen en laat zien welke impact ze de afgelopen decennia op de mode-industrie heeft gehad. Elle Macpherson , die op het hoogtepunt van haar carrière de bijnaam "The Body" kreeg, heeft haar focus geleidelijk aan verlegd naar ondernemerschap en welzijn.

Een levensstijl geïnspireerd door de natuur.

Elle Macpherson woont in Florida en legt uit dat ze geniet van een dagelijks leven dat wordt gekenmerkt door de nabijheid van de zee en een zonnig klimaat dat haar doet denken aan haar Australische roots. Ze geeft de voorkeur aan een eenvoudige levensstijl, bestaande uit tijdloze en comfortabele kledingstukken, passend bij haar natuurlijke uitstraling. Haar verjaardag was dan ook een gelegenheid om haar positieve kijk op het verstrijken van de tijd te delen en de ervaringen en het zelfvertrouwen die ze in de loop der jaren heeft opgebouwd te waarderen.

Met deze publicaties bevestigt Elle Macpherson haar plaats tussen de iconische figuren van de internationale mode. Haar verjaardag, gevierd in een natuurlijke omgeving, illustreert een serene benadering van volwassenheid en benadrukt het belang van welzijn en authenticiteit.