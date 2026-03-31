Op 55-jarige leeftijd presenteert model Naomi Campbell een "complete denim"-look in Parijs.

Het Brits-Jamaicaanse supermodel Naomi Campbell trok alle aandacht tijdens een recent evenement in Disneyland Parijs. Het mode-icoon maakte furore in een outfit van top tot teen in denim, wat veel ophef veroorzaakte op sociale media. Ze was uitgenodigd voor de opening van Disney Adventure World en World of Frozen en bewees daarmee dat denim nog steeds een onmisbaar onderdeel van de moderne garderobe is.

Een opvallend optreden in Disneyland Parijs

Naomi Campbell, bekend om haar blijvende invloed in de mode-industrie, blijft vol zelfvertrouwen haar stijl uitdragen. Voor deze outfit koos ze voor een gestructureerd silhouet bestaande uit donkere denimstukken, waarmee ze een ensemble creëerde dat zowel minimalistisch als verfijnd was. Ze combineerde de outfit met een coltrui in een bijpassende tint, wat de visuele harmonie van de hele look versterkte.

De outfit onderscheidde zich ook door de grafische snit, met een gestructureerd jasje en wijde broekspijpen, wat een eigentijdse uitstraling benadrukte. Naomi Campbell maakte haar look compleet met een futuristische zonnebril, waarmee ze een moderne touch gaf aan de tijdloze denim-inspiratie.

Een look die door internetgebruikers werd geprezen.

De keuze voor een volledig denimlook, herinterpreteerd in een moderne stijl, leverde online talloze positieve reacties op. Verschillende waarnemers prezen de elegantie van het silhouet en Naomi Campbells vermogen om modeklassiekers opnieuw uit te vinden. Denim, dat regelmatig door ontwerpers nieuw leven wordt ingeblazen, bevestigt hiermee zijn essentiële plaats in de huidige trends.

Nog steeds een sterke invloed op de mode

Naomi Campbell, al decennialang een toonaangevende figuur op de catwalk, blijft met haar publieke optredens de aandacht trekken. Haar aanwezigheid op dit evenement illustreert de blijvende invloed van de supermodellen uit de jaren 90, wier impact nog steeds zichtbaar is in de mode-industrie en de populaire cultuur.

Zijn stijlkeuze toont ook aan dat denim zich aan verschillende generaties aanpast, waarmee de veelzijdigheid van het kledingstuk wordt bevestigd. Deze "total denim"-look maakt deel uit van een bredere trend die waarde hecht aan gestructureerde silhouetten en duurzame materialen.

Met deze verschijning in Parijs bevestigt Naomi Campbell haar status als tijdloos mode-icoon. Haar outfit van top tot teen in denim, die alom geprezen werd, laat zien dat bepaalde iconische kledingstukken blijven evolueren en tegelijkertijd hun aantrekkingskracht behouden. Dit is wederom een bewijs dat Naomi Campbell een stijlicoon is, ongeacht de context of het seizoen.