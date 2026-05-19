In een zwierige jurk accentueert model Barbara Palvin haar zwangere buik.

Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Op het filmfestival van Cannes in 2026 (12-23 mei) maakte Barbara Palvin een van de meest ontroerende verschijningen van het jaar. De Hongaarse model en actrice liep over de rode loper voor de film "Parallel Stories" in een lange, zwierige blauwe jurk die haar babybuikje subtiel accentueerde.

Een zwierige blauwe jurk

Het pronkstuk van deze verschijning in Cannes was een lange, diepblauwe jurk met een opvallend vloeiende snit. Dankzij dit strakke ontwerp flatteerde de jurk Barbara Palvins figuur zonder deze te belemmeren, waardoor ze een etherische en tegelijkertijd plechtige uitstraling kreeg, perfect passend bij het formele karakter van de rode loper.

Het meest opvallende aan deze verschijning is de manier waarop de snit van de jurk de ronde buik van Barbara Palvin op een ontroerende eenvoud omarmt en onthult. Zonder te proberen de buik te verbergen of te dramatiseren, glijdt de stof er met een ontwapenende natuurlijkheid omheen, waardoor de zwangerschap een centraal element van haar silhouet wordt. Deze stijlkeuze maakt Barbara Palvin tot een van de meest suggestief serene beelden van het festival van dit jaar.

Een delicate schoonheidsbehandeling

Om haar look compleet te maken, koos Barbara Palvin voor een bewust ingetogen make-up, die perfect aansloot bij de vloeiende lijnen van haar jurk. Haar lange, zacht gestylde bruine haar viel vrij over haar schouders en omlijstte haar stralende gezicht. Haar make-up was beperkt tot een frisse teint, natuurlijke lippen en nauwelijks aangezette ogen, alsof ze haar glimlach en de vreugde van het moment voor zich wilde laten spreken.

Een verschijning vol symboliek

Naast de stijlvolle aspecten heeft deze verschijning een heel bijzondere betekenis. Een paar maanden eerder had Barbara Palvin op haar sociale media openlijk gesproken over haar strijd met endometriose, een chronische ziekte die zwangerschapsplannen kan bemoeilijken. Haar oprechte en behulpzame verhaal had bijgedragen aan het doorbreken van het stilzwijgen rondom deze aandoening, die nog steeds te vaak wordt gebagatelliseerd.

Deze aankondiging in Cannes krijgt daardoor een bijzondere betekenis: die van blij nieuws vermengd met de subtiele herinnering aan een moeilijkere weg. Een intiem moment, publiekelijk beleefd met voorbeeldige ingetogenheid. Samen met haar echtgenoot Dylan Sprouse, gekleed in een perfect passend donker pak, presenteerde Barbara Palvin het beeld van een hecht en verbonden paar.

Met haar verschijning op 14 mei 2026 bezorgde Barbara Palvin de rode loper van Cannes een van haar meest verfijnde momenten. Haar zwierige, stralende blauwe jurk was meer dan alleen een passende outfit: ze begeleidde de aankondiging van een belangrijke persoonlijke gebeurtenis en creëerde met ingetogen elegantie een beeld dat een van de meest ontroerende van het festival van dit jaar zal blijven.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
In een met kristallen geborduurde jurk straalde Sharon Stone op de rode loper van Cannes.

