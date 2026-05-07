Bij het zwembad viert deze worstelster haar nieuwe status als tweevoudig kampioen.

WWE-worstelaarster Lola Vice, net terug van haar dubbele kampioenschapsoverwinning, genoot van een zonnige vakantie bij een zwembad in Miami, met haar twee kampioensriemen naast zich. Een moment van puur geluk, gedeeld met haar volgers, dat veel zegt over haar carrière.

Een nacht die alles veranderde in Saint-Louis.

Het is 4 april 2026 in St. Louis, Missouri. Die avond was Lola Vice er niet zomaar bij. In de Stand & Deliver-ring nam ze het op tegen Jacy Jayne, de regerend kampioen, en Kendal Grey in een explosieve triple threat-wedstrijd. En ze kwam als winnaar uit de strijd, dankzij haar kenmerkende spinning backfist, een techniek die ze tijdens haar MMA-carrière had geperfectioneerd.

Op 27-jarige leeftijd veroverde Lola Vice haar allereerste NXT Women's Championship, waarmee ze een einde maakte aan een regeerperiode van 137 dagen. Maar daar eindigt het verhaal niet. Met deze overwinning werd Lola Vice de eerste Cubaans-Amerikaanse worstelaarster die de titel in handen had. Een bron van immense trots voor haar, en een krachtig symbool voor een hele gemeenschap die zich identificeert met haar verhaal.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Valerie Loureda (@lolavicewwe)

Twee riemen, één mentaliteit

Deze titelwinst komt bovenop een andere die ze iets meer dan een jaar eerder behaalde. In februari 2025 won Lola Vice samen met haar partner Mr. Iguana het AAA Mixed Tag Team Championship door Ethan Page en La Hiedra te verslaan. Vandaag de dag heeft ze twee titels tegelijkertijd in handen: een zeldzame prestatie die veel zegt over haar positie binnen de huidige WWE.

Een moment van vreugde gedeeld met zijn fans

Om iets te vieren, gaat er niets boven een beetje zonneschijn. De kampioene poseerde bij het zwembad, met haar twee kampioensriemen prominent in beeld, en deelde deze foto's op haar Instagram-account, dat meer dan een miljoen volgers heeft. De reactie was direct: de reacties stroomden binnen, variërend van felicitaties en bewonderende emoji's tot meer persoonlijke berichten. Velen prezen niet alleen de kampioene, maar ook de stralende vrouw op de foto's.

Tussen een historische prestatie en een moment van pure vreugde beleeft Lola Vice een buitengewoon jaar. De eerste Cubaans-Amerikaanse die het NXT Women's Championship wint, tweevoudig actief kampioen, het gezicht van een nieuwe generatie... en dit alles op slechts 27-jarige leeftijd. Eén ding is zeker: haar opmars is nog maar net begonnen en we zullen zeker nog veel van haar horen.