Bij het zwembad viert deze worstelster haar nieuwe status als tweevoudig kampioen.

Julia P.
@lolavicewwe / Instagram

WWE-worstelaarster Lola Vice, net terug van haar dubbele kampioenschapsoverwinning, genoot van een zonnige vakantie bij een zwembad in Miami, met haar twee kampioensriemen naast zich. Een moment van puur geluk, gedeeld met haar volgers, dat veel zegt over haar carrière.

Een nacht die alles veranderde in Saint-Louis.

Het is 4 april 2026 in St. Louis, Missouri. Die avond was Lola Vice er niet zomaar bij. In de Stand & Deliver-ring nam ze het op tegen Jacy Jayne, de regerend kampioen, en Kendal Grey in een explosieve triple threat-wedstrijd. En ze kwam als winnaar uit de strijd, dankzij haar kenmerkende spinning backfist, een techniek die ze tijdens haar MMA-carrière had geperfectioneerd.

Op 27-jarige leeftijd veroverde Lola Vice haar allereerste NXT Women's Championship, waarmee ze een einde maakte aan een regeerperiode van 137 dagen. Maar daar eindigt het verhaal niet. Met deze overwinning werd Lola Vice de eerste Cubaans-Amerikaanse worstelaarster die de titel in handen had. Een bron van immense trots voor haar, en een krachtig symbool voor een hele gemeenschap die zich identificeert met haar verhaal.

Twee riemen, één mentaliteit

Deze titelwinst komt bovenop een andere die ze iets meer dan een jaar eerder behaalde. In februari 2025 won Lola Vice samen met haar partner Mr. Iguana het AAA Mixed Tag Team Championship door Ethan Page en La Hiedra te verslaan. Vandaag de dag heeft ze twee titels tegelijkertijd in handen: een zeldzame prestatie die veel zegt over haar positie binnen de huidige WWE.

Een moment van vreugde gedeeld met zijn fans

Om iets te vieren, gaat er niets boven een beetje zonneschijn. De kampioene poseerde bij het zwembad, met haar twee kampioensriemen prominent in beeld, en deelde deze foto's op haar Instagram-account, dat meer dan een miljoen volgers heeft. De reactie was direct: de reacties stroomden binnen, variërend van felicitaties en bewonderende emoji's tot meer persoonlijke berichten. Velen prezen niet alleen de kampioene, maar ook de stralende vrouw op de foto's.

Tussen een historische prestatie en een moment van pure vreugde beleeft Lola Vice een buitengewoon jaar. De eerste Cubaans-Amerikaanse die het NXT Women's Championship wint, tweevoudig actief kampioen, het gezicht van een nieuwe generatie... en dit alles op slechts 27-jarige leeftijd. Eén ding is zeker: haar opmars is nog maar net begonnen en we zullen zeker nog veel van haar horen.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
"Ze is geen spat veranderd": Op 45-jarige leeftijd zorgt Jessica Alba voor ophef met een nieuwe selfie.
Article suivant
Billie Eilish, die het syndroom van Tourette heeft, hekelt misvattingen over deze aandoening.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze 37-jarige Amerikaanse danseres trekt alle ogen naar zich toe op het strand.

Sommige posts stralen gewoon vakantie, warm zand en vrijheid uit. Julianne Hough deelde er net zo eentje, en...

Billie Eilish, die het syndroom van Tourette heeft, hekelt misvattingen over deze aandoening.

Het is zeldzaam om een artiest zo oprecht over zijn of haar dagelijks leven te horen praten. Billie...

"Ze is geen spat veranderd": Op 45-jarige leeftijd zorgt Jessica Alba voor ophef met een nieuwe selfie.

Sommige foto's spreken voor zich. Dat geldt zeker voor de foto die Jessica Alba plaatste en die haar...

"Een androgyne look": de stijl van dit Franse model is controversieel.

Het Franse model en actrice Loli Bahia maakte een opvallende verschijning op het Met Gala van 2026 in...

Door haar beperking te omarmen, verrast deze gast van het Met Gala internetgebruikers.

Het Amerikaanse model Lauren Wasser, die beide benen heeft geamputeerd, maakte een opvallende verschijning op het Met Gala...

Elegant gekleed maakten Nicole Kidman en haar dochter een opvallende verschijning.

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman maakte een opvallende verschijning op het Met Gala van 2026,...