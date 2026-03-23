"Het leven kan mooi zijn zonder echtgenoot": deze zangeres praat openhartig over de druk die het huwelijk met zich meebrengt.

Léa Michel
De Amerikaanse singer-songwriter, muzikante en actrice Olivia Rodrigo stelt openlijk dat "je gelukkig kunt zijn zonder echtgenoot". Haar visie op het huwelijk en de timing in het leven vindt weerklank bij veel vrouwen.

Een antwoord op het perfecte moment.

In een recent interview met British Vogue barstte Olivia Rodrigo in lachen uit bij de gedachte dat mensen het nu al over trouwen met haar hebben. Ze riep uit: "Wat ben ik? Een kindbruid?" Deze spontane reactie, verre van een voorbereide speech, laat zien hoe absurd ze het vindt dat er van haar verwacht wordt dat ze zich zo snel al in de rol van echtgenote plaatst. Veel jonge vrouwen zullen dit herkennen: nauwelijks volwassen, worden ze al geconfronteerd met aanhoudende vragen over "wanneer" ze gaan trouwen.

Een belangrijke boodschap: het leven draait niet alleen om een echtgenoot.

Olivia vervolgde met een serieuzere boodschap: ze zei dat ze "hoopte dat jonge meisjes zouden begrijpen dat het leven vol vreugde kan zijn zonder echtgenoot of kinderen." Ze herinnerde hen eraan dat "geluk kan voortkomen uit vriendschap, werk, passies, reizen of persoonlijke groei, en niet alleen uit een huwelijk."

Ze heeft geen afkeer van liefde of familie; integendeel, ze geeft toe dat ze graag ooit moeder zou willen worden, maar weigert zich aan een tijdschema te laten opleggen. Ze maakt een duidelijk onderscheid tussen de wens om moeder te worden en de maatschappelijke druk om snel te trouwen, wat haar verhaal genuanceerd en geruststellend maakt.

Een leven dat nu al heel snel voorbijgaat.

Olivia Rodrigo benadrukt ook dat haar twintiger jaren allesbehalve "normaal" zijn: ze werkt al sinds haar kindertijd, groeide op op filmsets en bereikte al vroeg doelen waar anderen jaren over doen. Deze versnelde volwassenwording zorgt ervoor dat ze koestert wat ze nog niet heeft meegemaakt: een eenvoudige jeugd, alledaagse ervaringen en relaties die ze in haar eigen tempo aangaat. Door te zeggen dat ze "nog lang niet wil trouwen" stelt ze grenzen en geeft ze prioriteit aan zichzelf.

Haar opmerkingen komen op een moment dat veel vrouwen de traditionele tijdlijn "studeren - trouwen - kinderen" in twijfel trekken. Door te stellen dat "het leven mooi kan zijn zonder echtgenoot" en dat er geen vastomlijnd pad is, geeft Olivia Rodrigo legitimiteit aan vrouwen die zich op hun twintigste, vijfentwintigste of zelfs dertigste nog niet klaar voelen voor een huwelijk, of er zelfs geen behoefte aan hebben.

