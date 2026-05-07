Na haar gewichtsverlies spreekt Khloé Kardashian zich uit over de kritiek op haar uiterlijk.

Khloé Kardashian deelde een zeldzame, bijna pijnlijke, openhartige verklaring in een recente aflevering van haar podcast "Khloé in Wonder Land". De zakenvrouw en realityster vertelde openhartig over iets wat ze lange tijd voor zichzelf had gehouden: hoe de manier waarop anderen haar zagen drastisch veranderde na haar fysieke transformatie. Haar getuigenis zegt veel over de vooroordelen rondom uiterlijk in onze tijd.

Een voor- en nafoto die pijn doet.

Khloé Kardashian begon haar transformatie halverwege de jaren 2010. Een persoonlijke reis die ze door de jaren heen documenteerde op haar sociale media. Achter deze zichtbare transformatie schuilt een subtielere realiteit: de veranderende manier waarop mensen naar haar kijken. "Toen ik voller was, werd ik heel anders behandeld dan Kourtney en Kim. Toen ik veel gewicht verloor en mijn uiterlijk veranderde, werd ik veel beter behandeld," vertelde ze in haar podcast. Ze doet deze opmerking niet om te klagen, maar om een sociale dynamiek aan te kaarten die haar diep ongemakkelijk maakt.

"Ik ben nog steeds dezelfde persoon."

Dit is waarschijnlijk de zin die haar gevoelens het beste samenvat. Khloé Kardashian herinnert zich nog levendig de mensen die haar eerst negeerden of minachtten, en die naar haar begonnen te glimlachen toen haar figuur veranderde. "Ik ben nooit degenen vergeten die gemeen of onaangenaam tegen me waren, maar lief voor Kourtney en Kim," legde ze uit.

Voor haar is de conclusie duidelijk: "Ik ben dezelfde persoon, maar qua uiterlijk zie ik er anders uit. Jullie behandeling van mij is zo anders, en dat maakt me ongemakkelijk. Dit is de wereld waarin we leven, en ik vind het niet leuk."

Opmerkingen die niet ontwapenend werken

Zelfs nu nog, ondanks haar publieke uitspraken en persoonlijke transformatie, krijgt Khloé Kardashian regelmatig kritische opmerkingen over haar uiterlijk onder haar berichten. Sommige internetgebruikers vinden haar "te veel veranderd", terwijl anderen elke foto en elke verandering onder de loep nemen. Het is een realiteit die veel vrouwen in mindere mate ervaren, maar het krijgt een bijzondere betekenis op de sociale media van een ster die door honderden miljoenen mensen wordt gevolgd.

Dit is ook de reden waarom de oprichter van "Good American", een merk dat bekendstaat om zijn inzet voor "alle lichaamstypes", ervoor heeft gekozen om een stap terug te doen. Het lichaam van een vrouw – beroemd of niet – zou geen onderwerp van publiek debat moeten zijn: elke vrouw is vrij om ermee te doen wat ze zelf wil, of het nu gaat om haar kledingkeuze, aankomen of afvallen, of zich in de loop der tijd ontwikkelen volgens haar persoonlijke voorkeuren.

Met dit getuigenis legt Khloé Kardashian de vinger op iets wat velen voelen, maar niet altijd durven uit te spreken: de manier waarop de maatschappij lichamen beloont of bestraft. Haar kalme en heldere woorden herinneren ons eraan dat, naast fysieke veranderingen, misschien ook ons collectieve perspectief moet evolueren.

