Billie Eilish, die het syndroom van Tourette heeft, hekelt misvattingen over deze aandoening.

Het is zeldzaam om een artiest zo oprecht over zijn of haar dagelijks leven te horen praten. Billie Eilish deed precies dat, ongefilterd en zonder pretentie. Als gast in de podcast "Good Hang with Amy Poehler" , die op 5 mei 2026 werd uitgezonden, sprak de Amerikaanse singer-songwriter en actrice uitgebreid over haar leven met het syndroom van Tourette (TS), een neurologische aandoening waar ze al sinds haar elfde mee kampt. Haar inzichten zijn van onschatbare waarde en werpen licht op een onderwerp dat nog steeds grotendeels onbegrepen is.

Een onzichtbare strijd, die elke dag wordt uitgevochten.

In gesprek met de Amerikaanse actrice, comédienne, scenarioschrijfster, regisseuse en producente Amy Poehler, legde Billie Eilish iets uit wat voor haar onderdeel is van het dagelijks leven: "onderdrukking". Deze techniek houdt in dat je je nerveuze tics zoveel mogelijk onder controle houdt, vooral in het openbaar. En dat is precies wat ze tijdens het interview doet, onthult ze.

Onder de tafel bewegen haar knieën constant, haar ellebogen trillen, haar hele lichaam werkt in stilte om alles voor de camera te verbergen. "Als ik word geïnterviewd, doe ik er alles aan om mijn tics te onderdrukken. En zodra ik de kamer verlaat, moeten ze er allemaal uit," vertrouwde ze me toe. Een krachtig beeld dat boekdelen spreekt over de inspanning die ze achter de schermen levert.

Vooroordelen doorbreken

Wat Billie Eilish dwarszit, is het gebrek aan begrip. Wanneer ze een "tic-aanval" heeft, dat wil zeggen een reeks snelle tics, maken de mensen om haar heen zich zorgen of reageren ze ongemakkelijk. "Het is volkomen normaal," benadrukt ze. Om uit te leggen wat ze doormaakt, gebruikt ze een treffende vergelijking: stel je die opdringerige gedachten voor die we allemaal hebben, maar die we met onze mond hardop moeten uitspreken. Dat is het syndroom van Tourette.

Volgens de Britse NHS veroorzaakt deze neurologische aandoening plotselinge, onvrijwillige geluiden of bewegingen, tics genaamd, die kunnen worden uitgelokt door stress, opwinding of vermoeidheid. En niet iedereen is in staat ze te beheersen, zoals Billie Eilish zo treffend opmerkt.

Een waardevol woord om perspectieven te veranderen.

Andere artiesten, zoals de Schotse zanger, muzikant en songwriter Lewis Capaldi, hebben zich ook uitgesproken om hun diagnose te delen en de perceptie te veranderen. Deze stemmen zijn belangrijk. Ze helpen de stereotypen rondom het syndroom van Tourette (TS) te ontmantelen en de bewustwording te vergroten van een aandoening die volgens gegevens van de Cleveland Clinic bijna 1% van de schoolgaande kinderen treft.

Met haar verhaal is Billie Eilish niet op zoek naar medelijden of sensatie. Ze wil simpelweg dat mensen het begrijpen. Dat ze weten hoeveel moeite elk interview, elk publiek optreden, kost zonder dat iemand het vermoedt. En dat achter de krachtigste stemmen soms stille worstelingen schuilgaan. Haar woorden zijn een uitgestoken hand naar iedereen die leeft met het syndroom van Tourette: ja, wat zij meemaken bestaat, het is echt en het verdient het om gehoord te worden.