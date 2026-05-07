Op 41-jarige leeftijd zorgde zangeres Katy Perry voor opschudding in een poederroze jurk.

Wanneer de Amerikaanse singer-songwriter Katy Perry een kleur kiest, maakt ze die tot haar handelsmerk. Ze deelde onlangs een nieuwe Instagram-carrousel in een zachte, ingetogen look, en het is veilig om te zeggen dat haar fans er dol op waren. Poederroze jurk, zwarte strik in haar haar, veelbetekenende glimlach: de "Firework"-zangeres laat ons zien dat ze een van de meest verrassende mode-iconen van de popmuziek is.

Een frisse en levendige uitstraling

In het hart van de carrousel springt één kledingstuk eruit: een poederroze minijurk, getailleerd, met een hoge hals en lange mouwen, afgewerkt met een volumineuze, wolkachtige tule rok. Het romantische, bijna ballerina-achtige silhouet is uitgevoerd in één kleur, maar speelt met contrasten dankzij een grote, gelakte zwarte strik in haar opgestoken haar.

Ook de make-up is in dezelfde stijl uitgevoerd: roze lippen, lichte blush en natuurlijke oogmake-up. Geen opvallende sieraden, alleen een subtiele ring en minimalistische oorbellen. Een minimalistische aanpak die scherp contrasteert met de ultra-poplooks waar Katy Perry om bekend staat, en die een nog breder publiek lijkt aan te spreken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door KATY PERRY (@katyperry)

Een "soft girl"-esthetiek die alom geprezen wordt.

De reacties stroomden binnen onder de post. Velen prezen de frisse look, de kleurkeuze en de algehele elegantie. De pose is ook schattig: Katy Perry vormt een hartje met haar vingers, met een subtiele glimlach, in een scène die doet denken aan de "soft girl"-esthetiek die dit seizoen zo populair is.

Het is juist deze mix die aanspreekt: een artiest die bekend staat om haar spectaculaire outfits, veelkleurige haar en extravagante podiumoptredens, kiest hier voor eenvoud en zachtheid. Een verandering die haar volgers duidelijk waarderen, want velen merken op dat ze "er nog nooit zo stralend heeft uitgezien".

Tussen wereldtournee en artistieke vernieuwing in.

Deze nieuwe visuele energie valt samen met een belangrijk moment in het leven van Katy Perry. Ze zet haar "Lifetimes Tour" voort, de wereldtournee die volgt op de release van haar album "143" in september 2024. Op carrièregebied sloeg ze ook een belangrijke bladzijde om door na zes seizoenen haar rol als jurylid bij "American Idol" te verlaten. Haar recente verschijning op het Met Gala van 2026 werd echter door sommige Amerikaanse media met gemengde reacties ontvangen en leidde tot diverse discussies.

Met deze simpele carrousel laat Katy Perry ons zien dat ze een expert is in het ensceneren van beelden: een goed gekozen look, een perfect uitgebalanceerde kleur, en het effect is direct. Ze speelt voortdurend met haar imago, met evenveel plezier als talent.