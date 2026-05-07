"Ze is geen spat veranderd": Op 45-jarige leeftijd zorgt Jessica Alba voor ophef met een nieuwe selfie.

Sommige foto's spreken voor zich. Dat geldt zeker voor de foto die Jessica Alba plaatste en die haar volgers ongetwijfeld aan het praten bracht. Op een simpele selfie, die ze bovenaan een Instagram-carrousel deelde, straalt de Amerikaanse actrice en ondernemer, wat al snel talloze reacties uitlokte.

Een selfie die online harten doet smelten

Op de foto zijn geen effecten of enscenering te zien. Jessica Alba staat gewoon voor haar telefoon, haar lange, golvende haar valt over haar schouders, ze draagt een simpele zwarte trui en heeft een natuurlijke glimlach. Haar make-up is subtiel, haar ogen zijn helder en onopgemaakt. Juist deze eenvoud heeft veel internetgebruikers betoverd. In de reacties zie je vaak berichten als "Ze is niet veranderd" en "Prachtig" , waarin haar natuurlijke uitstraling en de eenvoud van deze selfie op Instagram worden geprezen.

Een maand gekenmerkt door zachtheid.

In het onderschrift bij haar carrousel schreef Jessica Alba: "Een maand vol liefde, zelfzorg en fijn gezelschap." Deze gemoedstoestand weerspiegelt perfect de sfeer van haar recente posts, die intiemer, ingetogener en persoonlijker zijn. En het moet gezegd worden dat april 2026 een "bijzondere" maand voor haar was. Op 28 april vierde ze haar 45e verjaardag, omringd door haar dierbaren.

Een nieuw, vrediger tijdperk

De afgelopen maanden lijkt Jessica Alba een balans te hebben gevonden die voor haar werkt. Als moeder van drie kinderen – Honor, Haven en Hayes – deelt ze haar leven nu met acteur Danny Ramirez. Naast haar filmcarrière, die ze met diverse projecten voortzet, runt ze nog steeds "The Honest Company", het bedrijf in natuurlijke producten dat ze in 2011 mede oprichtte. En het is duidelijk dat dit nieuwe hoofdstuk haar goed bevalt. Op haar recente foto's straalt Jessica Alba rust uit.

Met deze selfie laat Jessica Alba ons eens te meer zien waarom ze al meer dan 20 jaar bewondering oproept. Zonder retouches of filters is ze gewoon zichzelf, stralend en natuurlijk. De vele reacties op haar bericht tonen aan dat deze authenticiteit nog steeds een van de meest gewaardeerde aspecten van haar publieke imago is.