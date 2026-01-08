Rihanna maakt furore met deze gewaagde maar stijlvolle Valentijnsdaglook.

Rihanna wist onlangs haar 149 miljoen Instagram-volgers te betoveren met een voorproefje van de nieuwe Valentijnsdagcollectie van haar merk Savage X Fenty. Op een reeks foto's die ze deelde, poseert de zangeres en ondernemer in rode lingerie die lef, glamour en zelfvertrouwen combineert.

Een intense rode look, ergens tussen glamour en zelfvertrouwen in.

Van achteren gefotografeerd draagt Rihanna een short met hoge taille. De bijpassende bh, versierd met delicate plooien, maakt de look compleet, die zowel grafisch als glamoureus is. Het levendige rood, de emblematische kleur van passie, wordt hier krachtig benadrukt in een beeld dat zowel esthetisch aantrekkelijk als expressief is.

Als moeder van drie kinderen met rapper A$AP Rocky belichaamt Rihanna een zelfverzekerde en bevrijde vrouwelijkheid. Ze blijft haar ongefilterde glamour tentoonstellen, ver verwijderd van de traditionele verwachtingen die er na een zwangerschap bestaan. Deze krachtige boodschap sluit perfect aan bij de inclusieve en maatschappelijk bewuste visie van Savage X Fenty.

Een campagne die mythologie en empowerment combineert.

Het onderschrift bij de post is ondubbelzinnig: "Aphrodite was een wildebras ❤️ Valentijnsdagcollectie verkrijgbaar op savagex.com." Een knipoog naar de Griekse godin van de liefde en schoonheid. Zoals we van haar gewend zijn, combineert Rihanna fantasie en marketing om haar visie kracht bij te zetten: een merk dat alle uitingen van verlangen en alle lichaamstypes viert.

De Valentijnsdagcollectie van 2026 focust op zachte stoffen en gestructureerde snitten, ontworpen om het lichaam te flatteren zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De outfit die Rihanna presenteert, belichaamt deze balans tussen gedurfde esthetiek en comfort.

Rihanna, altijd aan het roer van haar mode-imperium.

Deze modeverschijning komt slechts enkele dagen nadat de ster in Los Angeles werd gespot in een rode leren jas, een kledingstuk dat ook al veel aandacht trok. Hoewel haar fans nog steeds hopen op een muzikale comeback, is het duidelijk dat Rihanna haar succes voortzet op het gebied van mode en ondernemerschap.

Savage X Fenty, met een waarde van bijna een miljard dollar, heeft zich gevestigd als een toonaangevend merk in de lingerie-industrie. Het onderscheidt zich niet alleen door zijn inclusieve positionering, maar ook door het vermogen om van elke campagne een waar statement van stijl en waarden te maken.

Een Valentijnsdag vol verlangen

Met deze nieuwe collectie bevestigt Rihanna haar invloed op de mode en haar zelfbeeld. Door middel van een verfijnde look, een krachtige boodschap en een zorgvuldige enscenering herdefinieert ze de normen van hedendaagse glamour.

Kortom, deze verschijning van Rihanna is meer dan zomaar een Instagram-post; het maakt deel uit van een perfect afgestemde merkstrategie, waarin het persoonlijke politiek wordt en ondergoed een symbool van empowerment.