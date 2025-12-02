Halle Berry (59) verschijnt zonder make-up in een nachtjapon

Halle Berry, bekend om haar elegantie en charisma op de rode loper, heeft haar fans opnieuw weten te boeien. Ter gelegenheid van Thanksgiving verscheen de Amerikaanse actrice, producer en model onlangs zonder make-up in een stijlvolle outfit: een zwarte kanten jurk. Ze bewijst dat authentieke schoonheid geen kunstgrepen nodig heeft.

Een intiem en vreugdevol moment gedeeld op Instagram

Op haar Instagram-account plaatste Halle Berry een foto die ze thuis had genomen en die de vredige momenten van haar Thanksgiving-ochtend liet zien. Liggend op een taupekleurige geweven poef straalt de actrice geluk uit in een zwierige nachtjapon versierd met delicate kant rond de halslijn en bandjes. Haar krullende haar, subtiel geaccentueerd met goudtinten, omlijst een stralend gezicht. Ze voegt bij de foto een eenvoudige en oprechte boodschap van dankbaarheid: ze zegt dat ze "diep dankbaar is voor mijn familie, vrienden en de liefde die ze in mijn leven brengen" en wenst haar 9,2 miljoen volgers een Thanksgiving "vol vreugde en dankbaarheid".

Een natuurlijke schoonheid geprezen door internetgebruikers

De reacties op haar bericht vulden zich snel met reacties. Fans prezen Halle Berry's authenticiteit en zelfvertrouwen en waardeerden haar vermogen om zonder make-up te verschijnen en haar leeftijd volledig te omarmen. Velen zagen het als een verademing in een wereld die gedomineerd wordt door filters en retouchering. Sommige gebruikers aarzelden niet om het moment "zeldzaam en inspirerend" te noemen en prezen de "natuurlijke schoonheid" en "oprechte vreugde" die Halle Berry uitstraalt op de foto.

Tijdloze elegantie, ook buiten de schijnwerpers.

Na een zomer op tournee met haar partner, muzikant Van Hunt, deelt Halle Berry nu rustigere momenten uit haar dagelijkse leven. Tussen het thuis ontspannen en spelen met haar katten door, blijft de actrice een imago van eenvoud cultiveren, trouw aan zichzelf.

Met deze foto herinnert Halle Berry ons eraan dat ware schoonheid schuilt in zelfvertrouwen, dankbaarheid en eenvoud. Zonder glitter of make-up laat de "Catwoman"-ster zien dat ze een stralend icoon is wiens gratie veel verder reikt dan het scherm.