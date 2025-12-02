Search here...

Halle Berry (59) verschijnt zonder make-up in een nachtjapon

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Halle Berry, bekend om haar elegantie en charisma op de rode loper, heeft haar fans opnieuw weten te boeien. Ter gelegenheid van Thanksgiving verscheen de Amerikaanse actrice, producer en model onlangs zonder make-up in een stijlvolle outfit: een zwarte kanten jurk. Ze bewijst dat authentieke schoonheid geen kunstgrepen nodig heeft.

Een intiem en vreugdevol moment gedeeld op Instagram

Op haar Instagram-account plaatste Halle Berry een foto die ze thuis had genomen en die de vredige momenten van haar Thanksgiving-ochtend liet zien. Liggend op een taupekleurige geweven poef straalt de actrice geluk uit in een zwierige nachtjapon versierd met delicate kant rond de halslijn en bandjes. Haar krullende haar, subtiel geaccentueerd met goudtinten, omlijst een stralend gezicht. Ze voegt bij de foto een eenvoudige en oprechte boodschap van dankbaarheid: ze zegt dat ze "diep dankbaar is voor mijn familie, vrienden en de liefde die ze in mijn leven brengen" en wenst haar 9,2 miljoen volgers een Thanksgiving "vol vreugde en dankbaarheid".

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry)

Een natuurlijke schoonheid geprezen door internetgebruikers

De reacties op haar bericht vulden zich snel met reacties. Fans prezen Halle Berry's authenticiteit en zelfvertrouwen en waardeerden haar vermogen om zonder make-up te verschijnen en haar leeftijd volledig te omarmen. Velen zagen het als een verademing in een wereld die gedomineerd wordt door filters en retouchering. Sommige gebruikers aarzelden niet om het moment "zeldzaam en inspirerend" te noemen en prezen de "natuurlijke schoonheid" en "oprechte vreugde" die Halle Berry uitstraalt op de foto.

Tijdloze elegantie, ook buiten de schijnwerpers.

Na een zomer op tournee met haar partner, muzikant Van Hunt, deelt Halle Berry nu rustigere momenten uit haar dagelijkse leven. Tussen het thuis ontspannen en spelen met haar katten door, blijft de actrice een imago van eenvoud cultiveren, trouw aan zichzelf.

Met deze foto herinnert Halle Berry ons eraan dat ware schoonheid schuilt in zelfvertrouwen, dankbaarheid en eenvoud. Zonder glitter of make-up laat de "Catwoman"-ster zien dat ze een stralend icoon is wiens gratie veel verder reikt dan het scherm.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Voor mij ligt schoonheid in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Anya Taylor-Joy schittert in een gouden jurk op de rode loper
Article suivant
Op 44-jarige leeftijd zorgt Jessica Alba voor ophef op het strand

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rita Ora zet de rode loper in vuur en vlam met een gewaagde tweedehuidjurk

De Kosovaars-Britse zangeres, model en actrice Rita Ora trok onlangs alle aandacht bij de Fashion Awards 2025 in...

"Een ongelooflijk lichaam": Elizabeth Hurley bewijst op haar 60e dat schoonheid geen leeftijdsgrens kent

De Britse actrice, model en producer Elizabeth Hurley blijft schitteren en buzz genereren op sociale media. Onlangs deelde...

Ariana Grande reageert op kritiek op haar lichaam en haar boodschap is verdeeld.

De Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande heeft zich opnieuw uitgesproken tegen de aanhoudende opmerkingen over haar uiterlijk, die door...

Op 43-jarige leeftijd onthult deze actrice haar zwangere buik op de rode loper

Sienna Miller verraste onlangs iedereen tijdens de Fashion Awards 2025 in de Royal Albert Hall in Londen door...

Op 44-jarige leeftijd zorgt Jessica Alba voor ophef op het strand

De Amerikaanse actrice en onderneemster Jessica Alba deelde onlangs een reeks familiefoto's voor Thanksgiving, waaronder een foto op...

Anya Taylor-Joy schittert in een gouden jurk op de rode loper

De Brits-Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy, jurylid op het 22e Internationale Filmfestival van Marrakech, betoverde onlangs het publiek op...

© 2025 The Body Optimist