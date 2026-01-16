"Te dik, te jong": Drew Barrymore spreekt zich op 50-jarige leeftijd uit tegen kritiek op haar lichaam.

Drew Barrymore, die op 7-jarige leeftijd internationale bekendheid verwierf met de film E.T. the Extra-Terrestrial, groeide op in de schijnwerpers, maar ook onder constante kritiek. Als gast in haar eigen talkshow, The Drew Barrymore Show , deelde de actrice emotioneel hoe vroeg de oordelen over haar uiterlijk al begonnen.

Vier decennia lang strijden om elkaar lief te hebben.

Toen ze nog maar tien jaar oud was, werd ze al 'te dik', 'niet blond genoeg' of 'te jong' genoemd. Deze opmerkingen, afkomstig van volwassenen in de filmindustrie, raakten haar diep. Kijkend naar een foto van zichzelf als kind, vertelde Drew Barrymore dat ze zich een gevoel van verwarring en verdriet herinnerde: 'Ik wist niet meer wat ik voor anderen moest betekenen.'

Vandaag de dag vertelt Drew Barrymore, terugkijkend op haar persoonlijke en professionele reis, dat het haar veertig jaar heeft gekost om zich van deze druk te bevrijden. De Amerikaanse actrice, producent, auteur, regisseur, televisiepresentatrice en zakenvrouw spreekt van een "innerlijke strijd" die ze dagelijks voerde om eindelijk te geloven dat ze geluk verdient. Ze herinnert ons eraan dat dit pad niet rechtlijnig is: twijfels kunnen op elke leeftijd weer de kop opsteken, maar het belangrijkste is volgens haar om te leren "jezelf te redden". Drew Barrymore benadrukt een krachtige boodschap van emotionele autonomie: iedereen kan zijn of haar eigen grenzen stellen in het licht van kritiek en weigeren om anderen "hun vreugde te laten ondermijnen".

Een boodschap van hoop voor de jongsten

De actrice richt zich rechtstreeks tot jongeren die met vergelijkbare druk te maken hebben en wil een bron van troost zijn. "Je bent niet alleen," benadrukt ze. Drew Barrymore moedigt hen aan om te stoppen met iedereen tevreden te stellen en in plaats daarvan een vorm van vrijheid te vinden door van zichzelf te leren houden zoals ze zijn. Ze besluit met een hoopvolle boodschap: "Herstellen is altijd mogelijk." Zelfs als je gebroken bent, kun je genezen en, eenmaal genezen, anderen helpen hetzelfde te doen. Voor Drew Barrymore is deze kring van vriendelijkheid een essentiële vorm van emotionele gezondheid.

Door terug te blikken op haar pijnlijke verleden, biedt Drew Barrymore een getuigenis dat zowel intiem als universeel is: de schoonheidsidealen die van jongs af aan worden opgelegd, kunnen blijvende wonden achterlaten, maar veerkracht en zelfcompassie maken genezing mogelijk. Haar boodschap spreekt alle generaties aan: "ware schoonheid" schuilt in zelfacceptatie, vrij van de blik van anderen.