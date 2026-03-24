Op 67-jarige leeftijd zorgde Jamie Lee Curtis voor opschudding in een minimalistische witte jurk.

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Jamie Lee Curtis zorgde voor opschudding in een minimalistische witte jurk tijdens de 19e jaarlijkse California Hall of Fame-ceremonie in Sacramento.

Verfijnde en tijdloze elegantie

Voor dit prestigieuze evenement op 19 maart 2026 in het California Museum koos Jamie Lee Curtis voor een smetteloze witte midi-jurk met lange mouwen. Het rechte, vloeiende silhouet, zonder overbodige versieringen, accentueerde haar figuur en natuurlijke charisma. Dit ingetogen kledingstuk contrasteerde met de meer uitbundige outfits van de andere gasten en bevestigde haar status als koningin van chique minimalisme.

Een keuze die zijn carrière in het zonnetje zet.

Jamie Lee Curtis, die samen met Olympiërs als de Amerikaanse atleet Carl Lewis en voormalig Amerikaans wedstrijdzwemster Janet Evans werd opgenomen in de California Hall of Fame, belichaamt de eenvoud van Hollywood. Die witte jurk in het California Museum symboliseerde uiteindelijk puurheid en vernieuwing, een weerspiegeling van haar 50-jarige carrière – van "Trading Places" tot haar Oscarwinnende rollen.

Unanieme reacties van bewondering.

Op Instagram en X (voorheen Twitter) gingen de foto's van de rode loper viraal: "Jamie Lee Curtis, de belichaming van elegantie op 67-jarige leeftijd," "Die witte jurk is perfect, absolute eenvoud." Fans prezen haar zelfvertrouwen en bewonderden haar vermogen om ingetogen elegantie te combineren met natuurlijke charme. Op 67-jarige leeftijd tartte Jamie Lee Curtis de leeftijdsnormen, vermeed ze kunstmatigheid en bewees ze dat elegantie en zelfvertrouwen geen grenzen kennen.

Kortom, de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Jamie Lee Curtis bewees dat minimalistische elegantie op 66-jarige leeftijd de overdaad overtreft. Deze iconische witte jurk was een eerbetoon aan haar legendarische carrière en belichaamde een zelfverzekerde vrouw, waardoor ze de onbetwiste ster van deze Californische avond was.