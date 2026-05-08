"Ik vond het resultaat niet mooi": Deze zangeres bespreekt openhartig haar cosmetische ingrepen.

Kesha, een Amerikaanse zangeres, was te gast in de populaire podcast "Call Her Daddy" van Alex Cooper en sprak openhartig over haar relatie met haar lichaam, de esthetische druk waarmee ze sinds het begin van haar carrière te maken heeft gehad en een periode waarin ze keuzes maakte waar ze nu spijt van heeft. Ze biedt een nuchtere en empathische kijk op haar ervaringen.

Een "vreselijke fase", dat erkent ze.

In deze aflevering nam Kesha geen blad voor de mond toen ze het had over haar eerdere cosmetische ingrepen. "Ik heb een vreselijke periode gehad waarin ik fillers liet zetten," bekende ze. Waarna ze, op haar kenmerkende openhartige manier, eraan toevoegde: "Mijn God, het was vreselijk. Want ik dacht: 'Oh, dat moet ik doen.' En toen realiseerde ik me: 'Ik vind het resultaat echt niet mooi.'" Deze uitspraak vat perfect de valkuil samen waar veel vrouwen in terechtkomen: een keuze maken uit plichtsbesef in plaats van uit oprecht verlangen. Kesha geeft dit openlijk toe, en dat is precies wat haar verhaal zo waardevol maakt.

De druk van de blikken van anderen

Tijdens hetzelfde gesprek reflecteerde Kesha op haar ervaringen sinds het begin van haar muziekcarrière. "Sinds het begin van mijn carrière hebben mensen commentaar geleverd op mijn lichaam," vertelde ze. Ze vervolgde: "Ik internaliseer die opmerkingen, ik neem ze voor waar aan, ik probeer mijn lichaam aan te passen aan wat anderen van me verwachten." Een krachtige uitspraak die het hele mechanisme blootlegt van de druk die op vrouwen in de publieke oog wordt uitgeoefend: zich aanpassen, veranderen, buigen naar een extern ideaal, ten koste van hun eigen identiteit. Voor Kesha is de conclusie duidelijk: "Het is een voortdurende dans met de maatschappij om te bepalen wat het betekent om een vrouw te zijn en wat acceptabel is. En alsof dat nog niet genoeg is, mogen we ook niet oud worden."

Een nieuw tijdperk, vrijer en vrediger.

Vandaag straalt Kesha duidelijk een andere energie uit. Ze heeft net de grootste tournee uit haar carrière afgerond, bijna twintig jaar na het wereldwijde succes van haar nummer "TiK ToK". Een zoete wraak, na jaren die gekenmerkt werden door een lange juridische strijd die haar uit de schijnwerpers had gehouden.

Hoewel ze toegeeft soms "mildere schoonheidsbehandelingen" te gebruiken – zo noemde ze bijvoorbeeld in een andere podcast in juli 2025 een gezichtsbehandeling op basis van zalm-DNA, populair in Korea – lijkt Kesha vooral vrede te hebben gesloten met haar lichaam. "Ik wil dat iedereen zich echt authentiek voelt, verbonden met zijn of haar beste zelf," legde ze uit aan Alex Cooper. Deze boodschap van acceptatie vat perfect samen hoe ze waarschijnlijk vandaag de dag denkt.

Met deze onthulling sluit Kesha zich aan bij de groeiende groep artiesten die openlijk durven te spreken over hun cosmetische ingrepen uit het verleden. Haar oprechte en inzichtelijke woorden herinneren ons eraan dat het nooit te laat is om onze relatie met ons imago bij te stellen. En dat authenticiteit, voorbij trends en maatschappelijke druk, vaak de mooiste balans biedt.