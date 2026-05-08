Madonna betovert met een theatrale look en een spectaculair gotisch silhouet.

Wanneer Madonna over de rode loper van het Met Gala loopt, weten we van tevoren dat we een onvergetelijk mode-moment te wachten staat. De Queen of Pop week dit jaar niet af van die traditie. Op de trappen van het Metropolitan Museum of Art in New York verscheen ze in een theatraal, gotisch silhouet dat direct de sociale media in vuur en vlam zette. Het was meer dan zomaar een outfit; het was een ware artistieke performance. En haar fans reageerden daar snel op.

Een verschijning ergens tussen mystiek en haute couture.

Voor deze editie van 2026, met als thema "Kostuumkunst" en de dresscode "Mode is kunst", koos Madonna voor een look die de grenzen van kleding verlegde. Een lange zwarte kanten jurk, satijnen operahandschoenen, enkellaarsjes met plateauzolen, een organza kraag en bovenal een indrukwekkende zwarte hoed met daarop een piratenschip, ingewikkeld gemaakt van parels en draadconstructies. Een lichtblauwe chiffon sluier viel van dit hoofddeksel naar achteren en sleepte over de trappen in een bijna filmisch effect.

Om de look compleet te maken, hield de zangeres een jachthoorn vast, wat een bijna sjamanistisch tintje gaf. De outfit was ontworpen door Anthony Vaccarello voor Saint Laurent, een maatwerkcreatie die nauwgezet vakmanschap vereiste. Het resultaat? Een gotisch, mystiek en zeer expressief silhouet.

Een eerbetoon aan een belangrijke surrealistische kunstenaar

Achter deze spectaculaire look schuilt een oprechte artistieke benadering. Madonna liet zich inspireren door het werk "De verleiding van Sint Antonius", geschilderd in 1945 door de Anglo-Mexicaanse surrealistische kunstenares Leonora Carrington. Op dit schilderij draagt een vrouwelijke figuur een boot op haar hoofd, omringd door een stoet mysterieuze figuren.

Madonna bracht deze scène perfect tot leven en arriveerde vergezeld door een processie van zeven vrouwen, gekleed in kleurrijke kanten jurken en witte sluiers die hun ogen bedekten, die haar spinnenwebvormige sluier droegen. Deze keuze krijgt nu een bijzondere betekenis, aangezien er momenteel een grote retrospectieve tentoonstelling van Leonora Carrington plaatsvindt in het Musée du Luxembourg in Parijs, waarmee deze lang onderschatte kunstenares haar rechtmatige plaats in de geschiedenis van het surrealisme terugkrijgt.

Madonna, of de kunst van de voortdurende heruitvinding

Op sociale media prezen fans de enscenering enthousiast. Velen loofden het verhalende aspect van de look, de artistieke diepgang en het feit dat Madonna steeds weer weet te verrassen en te experimenteren. Ze biedt veel meer dan alleen een "mooie jurk"; bij elke verschijning presenteert ze een visie, een intentie.

Madonna is al sinds 1997 een vaste gast op het Met Gala en heeft haar stempel al op het evenement gedrukt met outfits van Versace, Givenchy, Moschino en Jean Paul Gaultier. Ook dit jaar bevestigt ze weer dat ze een van de artiesten is die deze unieke avond, waar mode en kunst op het hoogste niveau samenkomen, het beste begrijpt.

Door de rode loper van het Met Gala 2026 om te toveren tot een heuse theatershow, leverde Madonna een van de meest besproken looks van deze editie af. Tussen een eerbetoon aan een groot kunstenaar, gevoel voor enscenering en een ogenschijnlijk onverschrokkenheid, herinnert de zangeres ons eraan dat ze trouw blijft aan zichzelf: vrij, theatraal en altijd klaar om een kledingstuk tot een kunstwerk op zich te maken.