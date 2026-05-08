Deze 36-jarige Amerikaanse actrice legt uit waarom ze haar biseksualiteit verborgen heeft gehouden.

In een interview met Us Weekly, dat samenvalt met de aanstaande publicatie van haar memoires, heeft de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere voor het eerst bekendgemaakt dat ze biseksueel is. Deze openhartige onthulling werpt licht op zowel haar persoonlijke reis als de druk die de Hollywood-industrie met zich meebrengt.

Een onthulling die aan het licht is gekomen door haar memoires.

Hayden Panettiere, bekend van haar iconische rollen als Claire Bennet in de serie "Heroes", maar ook in "Nashville" en recentelijk in "Scream VI", bereidt zich voor op de publicatie van haar memoires getiteld "This Is Me: A Reckoning", die op 19 mei 2026 verschijnen. In het boek blikt ze terug op haar carrière als kindster, haar vroegere relaties en diverse intieme aspecten van haar leven die ze nog nooit eerder heeft gedeeld.

In deze context koos de actrice ervoor om zich publiekelijk uit te spreken: "Nu ik weet dat dit boek gaat verschijnen en ik ervoor heb gekozen het met de wereld te delen, ben ik er klaar voor om vol vertrouwen te zeggen: ja, ik ben biseksueel. Ik heb het gezegd! Dit is de eerste keer dat ik het hardop heb kunnen zeggen."

"Het was nooit het juiste moment."

Tijdens het interview legt Hayden Panettiere uit waarom het zo lang duurde voordat ze zich uitsprak. Volgens haar was er altijd wel een reden om te zwijgen. "Ofwel was ik te jong, ofwel werd er druk op me uitgeoefend om altijd perfect te zijn. Ik werd niet aangemoedigd om mezelf te zijn," vertelde ze. Ze noemt ook een andere, recentere periode waarin ze bang was dat praten over haar biseksualiteit als een modegril zou worden gezien. "Ik was bang dat als ik eerlijk zou zijn, ik zou overkomen alsof ik meeging met de hype. Het was een heel moeilijk onderwerp om goed onder woorden te brengen."

De actrice vertelt dat ze in de loop der jaren wel met vrouwen heeft gedateerd, maar zichzelf nooit volledig heeft durven binden uit angst voor de paparazzi en het gebrek aan privacy. "Als ik verliefd werd, wilde ik dat niet hoeven te verbergen," legt ze uit. Deze onthulling zegt veel over de beperkingen waarmee publieke figuren nog steeds te maken hebben.

Beter laat dan nooit.

Hayden Panettiere zegt dat ze nu liever naar de toekomst kijkt. "Het is jammer dat ik 36 jaar heb moeten wachten om dit deel van mezelf te delen, maar beter laat dan nooit, toch?" zei ze in datzelfde interview. Een tedere, inzichtelijke uitspraak die de essentie van haar memoires perfect samenvat: vrede sluiten met haar verleden en vooruitkijken. Als moeder van een elfjarig meisje lijkt Hayden Panettiere een "nieuw tijdperk" in te gaan. Vrijer, meer in vrede en vooral meer in harmonie met zichzelf.

Via dit oprechte verhaal biedt Hayden Panettiere waardevolle inzichten die herkenbaar zullen zijn voor iedereen die moeite heeft gehad met zelfacceptatie of het durven uiten van wie ze werkelijk zijn. Haar verhaal dient tevens als een schrijnende herinnering aan de grote invloed die het oordeel van anderen, de normen binnen de branche en de alomtegenwoordigheid van de media kunnen hebben op zelfs de meest persoonlijke keuzes. Eén ding is zeker: Hayden Panettiere begint aan een nieuw hoofdstuk, vol rust en trots, en haar boek belooft een belangrijke mijlpaal in haar leven te worden.