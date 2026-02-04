Deze zangeres beweert dat ze geen kinderen wil en krijgt daardoor te maken met ongepaste reacties.

Zangeres Charli XCX kwam onlangs in het middelpunt van de controverse te staan na een podcastgesprek met de Amerikaanse acteur, regisseur en producer Jason Bateman. Hij vroeg haar naar haar kinderwens en suggereerde dat ze misschien van gedachten zou veranderen. Ondanks haar duidelijke antwoord – Charli XCX wil geen kinderen – en het feit dat ze getrouwd is, leidden de opmerkingen van de acteur tot een golf van kritiek op sociale media, waarmee de aanhoudende seksistische druk op vrouwen werd benadrukt.

De controversiële discussie in de SmartLess-podcast.

Tijdens een recente aflevering van de SmartLess -podcast, gepresenteerd door de Amerikaanse acteur, regisseur en producer Jason Bateman, de Amerikaanse acteur en producer Sean Hayes en de Canadees-Amerikaanse acteur Will Arnett, was Charli XCX te gast om haar film "The Moment" te promoten. Jason Bateman, vader van twee kinderen, vroeg haar rechtstreeks of ze graag een of meer kinderen zou willen, verwijzend naar zijn eigen familiegeschiedenis. Toen ze openhartig antwoordde : "Ik wil echt geen kinderen," drong Jason Bateman aan en legde uit dat zijn vrouw door hem van gedachten was veranderd, en voegde eraan toe: "Je zou iemand kunnen vinden."

Directe reactie van Charli XCX

Charli XCX corrigeert Jason Bateman beleefd en verduidelijkt: "Nou, ik ben getrouwd," doelend op haar huwelijk met George Daniel van de band "The 1975." Jason Bateman reageert met een luchtige grap: "Ik zou binnenkort eens een krant moeten lezen," waarna hij grapt over een "toekomstige echtgenoot." Hoewel de uitwisseling humoristisch blijft binnen de context van de podcast – waar de presentatoren de gast onverwacht ontmoeten – benadrukt het een gebrek aan voorbereiding en een aandrang om een persoonlijk onderwerp aan te snijden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Charli (@charli_xcx)

Kritiek en reacties op sociale media

Fragmenten uit het interview gingen al snel viraal en leidden tot wijdverspreide verontwaardiging online. Fans van Charli XCX en andere internetgebruikers omschreven de opmerkingen van Jason Bateman als "walgelijk" en een "zeer onaangename luisterervaring", en hekelden de maatschappelijke druk op vrouwen om kinderen te krijgen. Reacties op X (voorheen Twitter) en Reddit benadrukten een dubbele moraal: mannen krijgen nooit zulke directe vragen, terwijl vrouwen systematisch onder druk worden gezet om "van gedachten te veranderen" over het moederschap.

Een breder debat over maatschappelijke druk

Dit incident wakkert de discussie over gendergerelateerde verwachtingen in de entertainmentindustrie en daarbuiten opnieuw aan. Charli XCX, bekend om haar openhartigheid, heeft vaak gesproken over haar keuze om geen kinderen te krijgen, waarbij ze het bedenken van een naam voor een hypothetische baby als het "coolste onderdeel" beschouwt. De ongepaste reacties herinneren ons eraan dat beroemde vrouwen, zelfs getrouwde en professioneel succesvolle vrouwen, hun levenskeuzes nog steeds moeten verantwoorden, in tegenstelling tot hun mannelijke collega's.

De zaak rond Charli XCX en Jason Bateman illustreert perfect hoe een ogenschijnlijk onschuldige kwestie kan uitgroeien tot een grote controverse wanneer het gaat om de autonomie van vrouwen in zaken rondom het moederschap. De kritiek op Jason Bateman legt een diepgeworteld ongemak bloot: het is tijd om te stoppen met de aanname dat alle vrouwen zich moeten conformeren aan het traditionele gezinsmodel. Charli XCX herinnert ons er met haar reactie aan dat persoonlijke keuze voorrang heeft boven maatschappelijke verwachtingen.